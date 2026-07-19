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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

کشف ۳۰تن مواد غذایی فاسد در شاهرود؛ سردخانه متخلف پلمب شد

کشف ۳۰تن مواد غذایی فاسد در شاهرود؛ سردخانه متخلف پلمب شد

شاهرود- رئیس دادگستری استان سمنان از شناسایی ۳۰ تن مواد غذایی فاسد در یک واحد صنفی شاهرود خبر داد و گفت: با دستور قضایی، سردخانه این واحد پلمب و برای متصدی آن پرونده قضایی تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان به تداوم نظارت‌های میدانی دستگاه قضا بر بازار و روند عرضه و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی در استان، اشاره کرد و افزود: این بازدیدها با هدف صیانت از حقوق عامه، حفظ سلامت شهروندان و ارتقای نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: در جریان یکی از این بازدیدهای مشترک در شهرستان شاهرود، یک واحد عرضه مواد غذایی مورد بازرسی قرار گرفت و تخلف در آن محرز شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: این واحد صنفی شامل سردخانه بود که در آن حدود ۳۰ تن مواد لبنی، گوشتی و سایر مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته کشف شد.

اکبری با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شاهرود، تمامی اقلام غیرقابل مصرف توقیف، سردخانه این واحد صنفی پلمب و برای متصدی آن پرونده قضایی تشکیل شد.

وی تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده با قاطعیت در دستور کار قرار دارد و با هرگونه اقدام که سلامت شهروندان را به خطر بیندازد، بدون اغماض و با برخورد قانونی و بازدارنده برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6892706

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