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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

سرهنگ تقی زاده: ۶۹۰۰ متر مربع از اراضی رشت آزادسازی شد

سرهنگ تقی زاده: ۶۹۰۰ متر مربع از اراضی رشت آزادسازی شد

رشت- فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان تغییر کاربری در استان گفت: ۶ هزار و ۹۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی رشت آزاد سازی شد.

سرهنگ مجید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و اجرای قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، عملیات قلعوقمع مستحدثات غیرمجاز در دو شهرستان رشت و لنگرود با موفقیت اجرا شد.

وی با اشاره به اجرای ۳ مورد حکم قطعی موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی در مناطق پیربازار، پستک، سیاه اسطلخ و آلمان از توابع شهرستان رشت، تصریح کرد: در این عملیات، مجموعاً ۶ هزار و ۹۰۰ مترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان از چنگال تغییر کاربری های غیرمجاز رهاسازی و به چرخه تولید بازگشت.

فرمانده یگان حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی گیلان همچنین از اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری در شهرستان لنگرود خبر داد و افزود: با دستور قضایی دادستان لنگرود، عملیات قلع وقمع دیوارکشی بلوکی به طول تقریبی ۳۰ متر انجام شد که ضمن رفع تصرف، منجر به بازگشایی مسیر عبوری گردید. این اقدام با حضور نماینده دادستان، عوامل انتظامی و کارکنان اداره امور اراضی شهرستان لنگرود صورت گرفت.

سرهنگ تقی زاده در پایان ضمن تقدیر از همکاری دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی، بر تداوم نظارت های مستمر تأکید کرد و از عموم شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام در اراضی کشاورزی، نسبت به کسب مجوزهای قانونی از مدیریتهای جهاد کشاورزی اقدام نمایند و هرگونه تخلف در این حوزه را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند.

کد مطلب 6892708

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