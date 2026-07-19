مادر شهیدان مظفر در پاکدشت آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهیدان حسن، علی و حجت‌الاسلام رضا مظفر، از خانواده‌های شناخته‌شده ایثار و شهادت در پاکدشت، پس از سال‌ها دوری از فرزندان شهیدش، دعوت حق را لبیک گفت.

خانواده مظفر از خانواده‌های سه‌شهیدی کشور هستند که سه فرزند خود را در یک روز و در عملیات مرصاد تقدیم انقلاب اسلامی کردند. شهیدان حاج حسن مظفر، حاج علی مظفر و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج رضا مظفر ششم مردادماه سال ۱۳۶۷ در عملیات مرصاد به شهادت رسیدند و در گلزار شهدای پاکدشت آرام گرفتند.

بر اساس اعلام خانواده شهیدان مظفر، آیین تشییع و اقامه نماز بر پیکر مادر این سه شهید، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۶ از مقابل بیت‌الشهدا مظفر در مامازن پاکدشت برگزار می‌شود و برنامه‌های بزرگداشت متعاقباً اعلام خواهد شد.

در میان روایت‌های ماندگار این خانواده، وصیت شهید حاج حسن مظفر مبنی بر آماده شدن سه مزار در کنار یکدیگر برای برادرانش، از خاطرات شاخص خانواده به شمار می‌رود که با شهادت هر سه برادر در عملیات مرصاد محقق شد.

درگذشت مادر شهیدان مظفر، یاد و خاطره خانواده‌ای را زنده کرد که سه فرزند خود را در آخرین روزهای دفاع مقدس تقدیم انقلاب اسلامی کردند و سال‌ها با صبر و استقامت، یاد آنان را زنده نگه داشتند.