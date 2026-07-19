به گزارش خبرگزاری مهر- استان البرز؛ حمیدرضا عبدالمنافی: جنگ و فشارهای اقتصادی، اگرچه مسیر فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی را دشوارتر کرده است، اما چرخ توسعه در البرز همچنان در حرکت است. استانی که سهم قابل توجهی در تولید صنعتی کشور دارد، این روزها در آستانه بهرهبرداری از مجموعهای از پروژههای اقتصادی قرار گرفته که قرار است طی روزهای آینده وارد مدار تولید و خدمات شوند؛ طرحهایی که از صنعت خودرو و تجهیزات صنعتی تا فناوری سلامت و گردشگری را در بر میگیرند و نویدبخش فصل تازهای برای اشتغال و سرمایهگذاری در استان هستند.
اقتصاد البرز طی سالهای اخیر بیش از گذشته بر توان بخش خصوصی و توسعه زیرساختهای تولیدی استوار شده است. نتیجه این رویکرد را اکنون میتوان در واحدهایی دید که مراحل پایانی آمادهسازی را پشت سر گذاشتهاند و تنها چند گام تا آغاز فعالیت رسمی فاصله دارند.
هر یک از این پروژهها، حلقهای از زنجیره تولید ملی را تکمیل میکنند و با ورود به چرخه بهرهبرداری، بخشی از نیاز صنایع کشور را از محل تولید داخلی تأمین خواهند کرد.
تداوم سرمایهگذاری در شرایط کنونی، تنها به معنای افزایش ظرفیت اقتصادی نیست؛ بلکه پیام روشنی از پایداری تولید و اعتماد سرمایهگذاران به آینده اقتصاد کشور مخابره میکند. پروژههایی که طی روزهای آینده در البرز افتتاح میشوند، قرار است علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی، نقش این استان را به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران پررنگتر کنند.
زنجیره تولید البرز در آستانه تکمیل
عزیزالله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به آماده افتتاح بودن چند پروژه شاخص اقتصادی اظهار کرد: مجموعهای از طرحهای صنعتی، تولیدی و خدماتی با سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت دولت به مراحل پایانی رسیدهاند و طی روزهای آینده به بهرهبرداری خواهند رسید.
تولید انواع فیلترهای صنعتی، خودرویی و سامانههای تصفیه هوا از جمله پروژههایی است که بهزودی در شهرستان چهارباغ وارد مدار تولید خواهد شد. این واحد صنعتی با آغاز فعالیت خود، برای ۴۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میکند و ظرفیت تازهای در تأمین تجهیزات مورد نیاز صنایع و بخش حملونقل کشور به وجود خواهد آورد.
افضلی با اشاره به اهمیت این طرح گفت: توسعه صنایع وابسته به فیلتراسیون و تصفیه، بخشی از راهبرد استان برای افزایش تولید محصولات دانشبنیان و کاهش وابستگی به واردات است و بهرهبرداری از این پروژه میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای بخش صنعت البرز ایجاد کند.
اشتهارد؛ مقصد سرمایهگذاریهای بزرگ صنعتی
اشتهارد در سالهای اخیر به یکی از مهمترین کانونهای سرمایهگذاری صنعتی البرز تبدیل شده و اکنون نیز چند پروژه بزرگ در این شهرستان آماده افتتاح است.
تولید انواع قطعات و ملحقات خودرو و تجهیزات مورد نیاز خودروهای هیبریدی و بنزینی از مهمترین طرحهایی است که طی روزهای آینده در اشتهارد به بهرهبرداری خواهد رسید. آغاز فعالیت این مجموعه، یکهزار و ۶۰۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد میکند و ظرفیت جدیدی به زنجیره تأمین صنعت خودرو کشور خواهد افزود.
افضلی درباره این پروژه اظهار کرد: توسعه صنایع قطعهسازی، یکی از ارکان اصلی تقویت صنعت خودرو است و افتتاح این طرح میتواند ضمن افزایش تولید داخل، زمینه اشتغال نیروهای متخصص و ارتقای توان رقابتی صنایع استان را فراهم کند.
تولید الیاف تخصصی مورد استفاده در تجهیزات دیالیز و صافیهای پزشکی نیز از دیگر پروژههایی است که طی روزهای آینده در شهرک صنعتی اشتهارد به بهرهبرداری خواهد رسید. این واحد با ایجاد ۶۰۰ فرصت شغلی مستقیم، بخشی از نیاز صنعت سلامت کشور را در حوزه محصولات تخصصی تأمین خواهد کرد.
افضلی با تأکید بر اهمیت این سرمایهگذاری افزود: تولید محصولات راهبردی حوزه سلامت، علاوه بر کاهش وابستگی کشور به واردات، نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین تجهیزات پزشکی و توسعه صنایع دانشمحور استان خواهد داشت.
ساوجبلاغ؛ حلقه تازه زنجیره خودروسازی
تولید رینگ آلومینیومی و چرخ خودرو نیز از دیگر پروژههایی است که طی روزهای آینده در شهرستان ساوجبلاغ افتتاح و وارد چرخه تولید خواهد شد. این طرح با آغاز فعالیت خود، ۴۵۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد میکند و ظرفیت تازهای برای تأمین قطعات مورد نیاز صنعت خودرو کشور به وجود میآورد.
افضلی در تشریح اهمیت این پروژه گفت: تکمیل زنجیره تولید قطعات خودرو در البرز، علاوه بر افزایش ارزش افزوده صنایع استان، موجب کاهش وابستگی به واردات و تقویت توان تولیدکنندگان داخلی خواهد شد.
گردشگری؛ ضلع مکمل توسعه اقتصادی البرز
توسعه اقتصادی البرز تنها به صنایع تولیدی محدود نشده و حوزه گردشگری نیز سهمی از پروژههای آماده بهرهبرداری استان را به خود اختصاص داده است.
نخستین مجموعه اقامتی پنجستاره البرز نیز قرار است طی روزهای آینده در شهر کرج افتتاح شود. این پروژه با ایجاد ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم، ظرفیت خدمات اقامتی استان را افزایش داده و گام مهمی در مسیر توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذاری در بخش خدمات به شمار میرود.
افضلی با اشاره به سیاستهای استان در حوزه گردشگری گفت: ایجاد زیرساختهای اقامتی استاندارد، یکی از پیشنیازهای تبدیل البرز به مقصد گردشگری است و بهرهبرداری از این پروژه میتواند زمینه رونق فعالیتهای اقتصادی وابسته به صنعت گردشگری را فراهم کند.
روایتی که با افتتاح پروژهها وارد فصل تازهای میشود
پروژههایی که طی روزهای آینده در نقاط مختلف البرز افتتاح و به بهرهبرداری خواهند رسید، تنها چند طرح عمرانی یا صنعتی نیستند؛ بلکه بخشی از نقشه توسعه اقتصادی استان به شمار میآیند که زنجیرهای از تولید، اشتغال، فناوری و خدمات را به یکدیگر متصل میکنند.
روشن شدن خطوط تولید، آغاز فعالیت واحدهای جدید صنعتی، ورود محصولات راهبردی به بازار و توسعه زیرساختهای گردشگری، همگی نشان میدهد البرز در میانه شرایط دشوار اقتصادی نیز مسیر رشد را ادامه داده است. افتتاح این پروژهها، علاوه بر ایجاد هزاران فرصت شغلی، میتواند فصل تازهای از رونق اقتصادی، افزایش تولید داخلی و تقویت جایگاه البرز در اقتصاد ملی را رقم بزند.
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