به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای برنامه‌های راهبردی «هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران» برای تضمین دسترسی پایدار به تجهیزات حیاتی، از یک سال گذشته تاکنون باتری‌های قلبی، پیس‌میکرها و دستگاه‌های شوک‌دهنده قلبی قابل کاشت (ICD) مورد نیاز حدود ۱۲ هزار بیمار تأمین و در اختیار مراکز درمانی کشور قرار گرفته است.

حجم تأمین به اندازه‌ای بوده است که صف انتظار بیماران نیازمند پیس‌میکر و ICD عملاً به نزدیک صفر رسیده است؛ به‌گونه‌ای که بیماران پس از تشخیص قطعی پزشک متخصص، بدون انتظار طولانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دریافت این تجهیزات و انجام فرایند درمان به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند. این موفقیت در حالی حاصل شده است که پیش از این نیز با تلاش‌های مستمر این نهاد، صف انتظار کاشت حلزون شنوایی به صفر رسیده بود و اکنون تجربه‌ای موفق در مدیریت تأمین تجهیزات حیاتی برای بیماران رقم خورده است.

این دستاورد در شرایطی محقق شده است که کشور طی ماه‌های اخیر با محدودیت‌ها و دشواری‌های جدی در زمینه تخصیص و تأمین ارز، انتقال منابع مالی، حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین اختلالات ناشی از شرایط جنگی مواجه بوده است. با وجود این موانع، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی با برنامه‌ریزی پیش‌دستانه، پیگیری مستمر فرایندهای ارزی و تجاری، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، توانسته است تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی را متناسب با نیاز کشور تأمین کند و از ایجاد وقفه در درمان بیماران جلوگیری نماید.

پیس‌میکرها و دستگاه‌های ICD از تجهیزات حیاتی برای بیماران مبتلا به اختلالات شدید ریتم قلب به شمار می‌روند. پیس‌میکر با تنظیم ضربان قلب، به بیمارانی کمک می‌کند که قلب آنان با سرعتی کمتر از حد طبیعی می‌تپد و ICD نیز در صورت بروز آریتمی‌های خطرناک، با تشخیص سریع و وارد کردن شوک الکتریکی، می‌تواند از ایست قلبی و مرگ ناگهانی جلوگیری کند. ازاین‌رو، هرگونه تأخیر در تأمین و کاشت این تجهیزات ممکن است جان بیماران را با خطر جدی مواجه سازد.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با تمرکز بر ایجاد زنجیره‌ای تاب‌آور برای تأمین پایدار دارو، تجهیزات و فناوری‌های سلامت، تلاش کرده است نیاز بیماران و مراکز درمانی را پیش از تبدیل‌شدن به کمبود یا صف انتظار، شناسایی و تأمین کند. کاهش چشمگیر زمان انتظار بیماران قلبی، نتیجه این رویکرد و استمرار تأمین تجهیزات حیاتی حتی در دشوارترین شرایط بوده است.