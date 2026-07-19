انهدام پهپاد جاسوسی MQ9 آمریکا در آسمان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یکشنبه شبکه یکپارچه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در غرب کشور، در یک عملیات موفقیتآمیز، تحرکات یک فروند پهپاد پیشرفته آمریکایی از نوع MQ9 را در حوزه تحت مسئولیت خود رصد و شناسایی کرد.
بلافاصله پس از ورود غیرقانونی این پرنده بدون سرنشین به حریم هوایی منطقه، یگانهای پدافندی مستقر در استان همدان با استفاده از سامانههای راداری و موشکی بومی و نوین خود، اقدام به قفل راداری و هدفگیری دقیق کرده و موفق شدند این پهپاد متجاوز را پیش از هرگونه اقدام مشکوک، منهدم و سرنگون کنند.
لازم به ذکر است که لاشه این پهپاد برای بررسیهای فنی و تخصصی از سوی کارشناسان مربوطه در حال انتقال به محل امن است.
جزئیات بیشتر این عملیات دفاعی، متعاقباً توسط روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی کشور اعلام خواهد شد.
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