انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» توسط نیروی دریایی ارتش در جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، با رهگیری و شلیک موفق سامانه های پدافند هوایی نیروی دریایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در جنوب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
ساعتی قبل یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، توسط سامانه های پدافند نیروی دریایی ارتش در جنوب کشور، ساقط شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، با رهگیری و شلیک موفق سامانه های پدافند هوایی نیروی دریایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در جنوب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.
کد مطلب 6892736
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