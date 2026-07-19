  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۲

انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» توسط نیروی دریایی ارتش در جنوب کشور

انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» توسط نیروی دریایی ارتش در جنوب کشور

ساعتی قبل یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، توسط سامانه های پدافند نیروی دریایی ارتش در جنوب کشور، ساقط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، با رهگیری و شلیک موفق سامانه های پدافند هوایی نیروی دریایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در جنوب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

کد مطلب 6892736
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها