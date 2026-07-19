انهدام یک فروند پهپاد «لوکاس» توسط نیروی دریایی ارتش در جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعتی قبل، یک فروند پهپاد «لوکاس» دشمن متجاوز، با رهگیری و شلیک موفق سامانه های پدافند هوایی نیروی دریایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در جنوب کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

