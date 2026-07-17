پهپاد متجاوز MQ۹ آمریکا در آسمان عسلویه منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ متعلق به دشمن آمریکایی در آسمان منطقه عسلویه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: «این پهپاد متجاوز، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی دریایی سپاه که تحت کنترل و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قرار دارد، در حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و در آسمان عسلویه منهدم شد.

این عملیات موفقیت‌آمیز، بار دیگر اقتدار و اشراف کامل پدافند هوایی ایران را در صیانت از مرزهای هوایی کشور در برابر هرگونه تجاوز و تعرض به اثبات رساند.»