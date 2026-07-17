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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳

پهپاد متجاوز MQ۹ آمریکا در آسمان عسلویه منهدم شد

پهپاد متجاوز MQ۹ آمریکا در آسمان عسلویه منهدم شد

پهپاد فوق‌پیشرفته MQ۹ توسط پدافند نیروی دریایی سپاه در عسلویه منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۹ متعلق به دشمن آمریکایی در آسمان منطقه عسلویه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: «این پهپاد متجاوز، با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی دریایی سپاه که تحت کنترل و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور قرار دارد، در حریم هوایی جمهوری اسلامی ایران شناسایی و در آسمان عسلویه منهدم شد.

این عملیات موفقیت‌آمیز، بار دیگر اقتدار و اشراف کامل پدافند هوایی ایران را در صیانت از مرزهای هوایی کشور در برابر هرگونه تجاوز و تعرض به اثبات رساند.»

کد مطلب 6890894

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