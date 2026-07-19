سناتور آمریکایی: در تضعیف توان موشکی و پهپادی ایران شکست خودریم

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک وارنر سناتور آمریکایی از ایالت ویرجینیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سیبیاس نیوز اعلام کرد: پیش از هر چیز، به خانوادههای نیروهای نظامی مان (در تجاوز غیرقانونی به خاک ایران) تسلیت میگویم.
این سناتور آمریکایی سپس اضافه کرد: ما عملا صدها مجروح بدحال داریم، اما گمان میکنم آمار جانباختگان (نظامیان آمریکایی) ۱۶ نفر است. باید بگویم وقتی جنگی را به انتخاب خود آغاز میکنید، نتیجهاش همین میشود. من به عنوان عضوی از «گروه ۸» (Gang of Eight)، قاطعانه میگویم که هیچ تهدید فوریای از جانب ایران وجود نداشت.
مارک وارنر در ادامه افزود: شما جنگی را به اختیار خود و بدون هیچ برنامهای آغاز میکنید. و خیلی کوتاه بگویم، اگر اهدافی را که دولت ترامپ در نهایت اعلام کرد مرور کنید، میبینید که هدف، تغییر حکومت بود. در مورد مسئله اورانیوم غنیسازیشده هم هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. این کار نیازمند حضور ۱۵ هزار نیروی نظامی در میدان نبرد است؛ کاری که هیچکس تمایلی به انجام آن ندارد. ۱۵ هزار؛ این حداقل برآوردی است که برای ورود به آن پناهگاههای زیرزمینی و خارج کردن اورانیوم غنیسازیشده (که در محفظههای مخصوص نگهداری میشود) نیاز است؛ کاری که بسیار دشوار خواهد بود، چرا که ایرانیها به سمت نیروهای مهاجم شلیک خواهند کرد. تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. ما اعلام کرده بودیم که قصد داریم توانایی آنها در استفاده از موشک و پهپاد را تضعیف کنیم؛ اما بدیهی است که در این مورد موفق نبودهایم. آنچه بهشدت مرا کلافه میکند این است که ما برای سرنگون کردن پهپادهای ایرانیِ ۵۰ هزار دلاری، از موشکهایی استفاده میکنیم که ۲.۵ میلیون دلار قیمت دارند
وی سپس گفت: مسئله تنگه هرمز؛ میدانید که قیمت بنزین دوباره به ۴ دلار رسیده است. این رقم ۱.۲۰ دلار بیشتر از قیمتی است که دستکم در ویرجینیا در زمان آغاز جنگ (علیه ایران) وجود داشت، و با این حال هیچ برنامهای برای چگونگی باز نگه داشتن این تنگه نداریم.
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