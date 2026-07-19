محمودی با خانواده شهید کاشی در ورامین دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحسن محمودی، بعد از ظهر یکشنبه با خانواده شهید کاشی از شهدای جنگ رمضان در ورامین دیدار کرد.
وی که رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران است، به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین با حضور در منزل این شهید، ضمن ابراز همدردی با خانواده وی، یاد و خاطره شهید کاشی را گرامی داشت.
محمودی در این دیدار با تأکید بر اهمیت حفظ آرمانهای شهدا، اظهار کرد: خانوادههای شهدا نماد ایستادگی و الگوی جامعه اسلامی هستند و دیدار با این عزیزان، مایه افتخار و سرمایهای معنوی برای خدمتگزاران نظام است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: در خانههای شهدا، معنای حقیقی ایثار، فداکاری و استقامت متجلی است و پاسداشت این فرهنگ، وظیفهای همگانی به شمار میرود.
نظر شما