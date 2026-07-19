  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱:۳۳

معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو وارد استان بوشهر شدند

معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو وارد استان بوشهر شدند

بوشهر- معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو، در ادامه سفر به استان‌های جنوبی کشور، پس از بازدید از مناطق آسیب‌دیده هرمزگان، با استقبال استاندار بوشهر وارد این استان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، و عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در ادامه سفر به استان‌های جنوبی کشور، پس از بازدید از مناطق آسیب‌دیده استان هرمزگان در پی حملات اخیر آمریکا، با استقبال استاندار بوشهر وارد این استان شدند.

این سفر با هدف بررسی میدانی آخرین وضعیت استان‌های جنوبی کشور، ارزیابی خسارت‌های ناشی از حملات اخیر آمریکا و پیگیری روند خدمات‌رسانی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده انجام می‌شود.

قرار است معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو در جریان این سفر، ضمن بازدید از مناطق آسیب‌دیده، در نشست‌های تخصصی با مسئولان استانی، آخرین اقدامات انجام‌شده برای مدیریت شرایط، جبران خسارت‌ها و تسریع در روند بازسازی را بررسی کنند.

کد مطلب 6893053

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها