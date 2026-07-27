به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در نشست بررسی مسائل و مشکلات استان‌های ساحلی جنوبی درگیر جنگ سوم تحمیلی که به میزبانی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای پایدار برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده تأکید کرد و پیشنهاد تأسیس «صندوق بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ» را مطرح ساخت.

این نشست با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و استانداران هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر نیز به‌صورت برخط در آن حضور داشتند.

استاندار هرمزگان در این نشست با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌ها، تأسیسات و بخش‌های مختلف اقتصادی استان‌های جنوبی در جریان جنگ، اظهار کرد: برای بازگرداندن سریع شرایط عادی به این مناطق، لازم است سازوکاری پایدار و هدفمند برای تأمین منابع مالی، جبران خسارت‌ها و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده ایجاد شود.

آشوری، تشکیل صندوق بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ را راهکاری مؤثر برای حمایت از مردم، تسریع در بازسازی زیرساخت‌های حیاتی و تقویت روند توسعه استان‌های آسیب‌دیده دانست و بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ملی در تحقق این هدف تأکید کرد.

در این نشست، مسائل و چالش‌های استان‌های ساحلی جنوبی کشور در حوزه‌های مختلف بررسی و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات، جبران خسارت‌ها و تقویت حمایت‌های دولت از این استان‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.