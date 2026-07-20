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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

قاچاقچی سوخت در دیلم محکوم شد

قاچاقچی سوخت در دیلم محکوم شد

بوشهر- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از صدور رأی قطعی برای پرونده قاچاق ۳۲ هزار لیتر سوخت در شهرستان دیلم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده مربوط به قاچاق ۳۲ هزار لیتر سوخت که با یک دستگاه کامیون در شهرستان دیلم حمل می‌شد، در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از رسیدگی به مستندات پرونده و با توجه به اینکه متهم نتوانست مدارک قانونی برای حمل سوخت ارائه کند، شعبه رسیدگی‌کننده وقوع تخلف را محرز دانست و ضمن صدور حکم ضبط کامل محموله، متهم را به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش سوخت کشف‌شده، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: از آنجا که ارزش کامیون حامل سوخت از ارزش محموله بیشتر بود، بر اساس مقررات، معادل ارزش سوخت نیز به میزان جریمه افزوده شد و در نهایت متخلف به پرداخت ۶۸ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

حسینی بیان کرد: این پرونده پس از کشف محموله سوخت قاچاق توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان دیلم تشکیل و برای رسیدگی و صدور رأی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارجاع شده بود.

کد مطلب 6893321

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