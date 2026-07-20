قاچاقچی سوخت در دیلم محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده مربوط به قاچاق ۳۲ هزار لیتر سوخت که با یک دستگاه کامیون در شهرستان دیلم حمل می‌شد، در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: پس از رسیدگی به مستندات پرونده و با توجه به اینکه متهم نتوانست مدارک قانونی برای حمل سوخت ارائه کند، شعبه رسیدگی‌کننده وقوع تخلف را محرز دانست و ضمن صدور حکم ضبط کامل محموله، متهم را به پرداخت ۴۵ میلیارد و ۷۲۸ میلیون ریال جزای نقدی، معادل دو برابر ارزش سوخت کشف‌شده، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ادامه داد: از آنجا که ارزش کامیون حامل سوخت از ارزش محموله بیشتر بود، بر اساس مقررات، معادل ارزش سوخت نیز به میزان جریمه افزوده شد و در نهایت متخلف به پرداخت ۶۸ میلیارد و ۵۹۲ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

حسینی بیان کرد: این پرونده پس از کشف محموله سوخت قاچاق توسط مأموران پلیس آگاهی شهرستان دیلم تشکیل و برای رسیدگی و صدور رأی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارجاع شده بود.