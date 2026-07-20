به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید زمانی اظهار کرد: روند تأمین و توزیع اقلام اساسی مورد نیاز هیئت‌های مذهبی و مواکب حسینی از نخستین روز ماه محرم آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این مدت ۱۶۷ تن برنج، ۲۳۷ تن شکر به صورت فله و بسته‌بندی، ۱۴۸ تن روغن خوراکی، ۴۷ تن مرغ منجمد و ۸ تن گوشت قرمز منجمد برای توزیع میان هیئت‌های مذهبی و مواکب حسینی استان اختصاص یافته است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: این اقلام با هدف پشتیبانی از برگزاری مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تأمین نیاز مواکب حسینی توزیع می‌شود.

زمانی تصریح کرد: تأمین این کالاهای اساسی نقش مهمی در خدمت‌رسانی مطلوب به عزاداران حسینی و زائران اربعین دارد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تأمین مستمر اقلام اساسی مورد نیاز هیئت‌ها و مواکب را در دستور کار قرار داده تا روند خدمت‌رسانی به عزاداران و راهیان اربعین تا پایان ماه صفر بدون وقفه ادامه یابد.

