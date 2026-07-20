ارائه تسهیلات ویژه تشریفات گمرکی به مواکب اربعین در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با نزدیک شدن به مراسم باشکوه اربعین حسینی، مجموعه گمرک بوشهر با شعار خدمت به زائران اباعبدالله (ع)، اقدامات ویژه‌ای را جهت تسهیل در تشریفات ترخیص و عبور کامیون‌های حامل تجهیزات و اقلام مورد نیاز موکب‌های استان در دستور کار قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه خدمت به زائران اربعین یک رسالت همگانی است، افزود: گمرک بوشهر با همکاری و هماهنگی با ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان، بسترهای لازم را برای ارائه خدمات مطلوب جهت انتقال و خروج موقت تجهیزات و اقلام مورد نیاز موکب‌های استان بوشهر فراهم کرده است تا فرآیند جابجایی مایحتاج با کمترین معطلی انجام شود.

مدیرکل گمرک بوشهر همچنین با اشاره به عملکرد عملیاتی کارکنان این سازمان در ایام عزاداری، آمار قابل‌توجهی را از فعالیت‌های انجام شده در ماه‌های محرم و صفر سال ۱۴۰۴ اعلام کرد و افزود: در این بازه زمانی، کارکنان گمرک بوشهر با فعالیت شبانه‌روزی، موفق به انجام تشریفات گمرکی ۲۱۸ کامیون در قالب ۲۱۸ اظهارنامه گمرکی خروج موقت شده‌اند که این کالاها و تجهیزات پس از اتمام مراحل قانونی، از طریق مرز شلمچه به مقصد کشور عراق منتقل شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: گمرک بوشهر همواره آماده است تا با بهره‌گیری از تمامی امکانات خود، نقش خود را در حمایت از برگزاری مراسم اربعین و تسهیل امور موکب‌داران ایفا کند.