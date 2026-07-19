معاون استاندار کردستان: احتمال حملات بیوتروریستی در اربعین وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی شامگاه یکشنبه در نشست قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل استان کردستان که با محوریت برگزاری مراسم پیادهروی اربعین و تردد زائران از مرز باشماق مریوان برگزار شد، بر ضرورت تقویت تمهیدات بهداشتی و امنیتی در این ایام تأکید کرد.
وی با اشاره به احتمال اقدامات خرابکارانه و تهدیدهای دشمن، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، باید برای مقابله با تهدیدهای احتمالی از جمله حملات بیوتروریستی آمادگی لازم وجود داشته باشد و نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و امنیتی در موکبها به صورت مستمر انجام شود.
ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بیماریها
معاون استاندار کردستان همچنین از اقدامات دستگاههای مرتبط در شناسایی و مقابله با بیماریهای واگیر و بیماریهای مشترک بین انسان و دام قدردانی کرد و گفت: پیشگیری و انجام اقدامات مقابلهای باید به عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.
ورمقانی افزود: برای جلوگیری از گسترش بیماریهای مشترک میان انسان و دام، لازم است آموزش و آگاهیبخشی به روستاییان در دستور کار قرار گیرد و در ادامه، اداره منابع طبیعی نیز با نظارت دقیق بر مراتع، از چرای غیرمجاز و ورود دامهای آلوده جلوگیری کرده و با موارد تخلف برخورد کند.
تأکید بر حفاظت از منابع آبی و سلامت مردم
وی در ادامه با اشاره به خطر آلودگی آبهای بالادست و تأثیر آن بر مزارع پرورش ماهی، بهویژه در روستای گردشگری پالنگان، اظهار کرد: صنعت پرورش ماهی از بخشهای مهم اقتصادی و غذایی استان به شمار میرود و مقابله با آلودگی منابع آبی ورودی به استخرهای پرورش ماهی باید با جدیت دنبال شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، حفظ سلامت مردم را مهمترین مأموریت قرارگاه زیستی دانست و خاطرنشان کرد: تجربه جنگهای تحمیلی نشان داده است که تقویت زیرساختهای پدافند غیرعامل، توان تابآوری و ظرفیت مقابله با بحرانها را افزایش میدهد.
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