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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

معاون استاندار کردستان: احتمال حملات بیوتروریستی در اربعین وجود دارد

معاون استاندار کردستان: احتمال حملات بیوتروریستی در اربعین وجود دارد

سنندج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان بر آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با تهدیدهای احتمالی بیوتروریستی در ایام اربعین تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر ورمقانی شامگاه یکشنبه در نشست قرارگاه زیستی پدافند غیرعامل استان کردستان که با محوریت برگزاری مراسم پیاده‌روی اربعین و تردد زائران از مرز باشماق مریوان برگزار شد، بر ضرورت تقویت تمهیدات بهداشتی و امنیتی در این ایام تأکید کرد.

وی با اشاره به احتمال اقدامات خرابکارانه و تهدیدهای دشمن، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، باید برای مقابله با تهدیدهای احتمالی از جمله حملات بیوتروریستی آمادگی لازم وجود داشته باشد و نظارت بر رعایت اصول بهداشتی و امنیتی در موکب‌ها به صورت مستمر انجام شود.

ضرورت تشدید اقدامات پیشگیرانه برای کنترل بیماری‌ها

معاون استاندار کردستان همچنین از اقدامات دستگاه‌های مرتبط در شناسایی و مقابله با بیماری‌های واگیر و بیماری‌های مشترک بین انسان و دام قدردانی کرد و گفت: پیشگیری و انجام اقدامات مقابله‌ای باید به عنوان یک اولویت جدی مورد توجه قرار گیرد.

ورمقانی افزود: برای جلوگیری از گسترش بیماری‌های مشترک میان انسان و دام، لازم است آموزش و آگاهی‌بخشی به روستاییان در دستور کار قرار گیرد و در ادامه، اداره منابع طبیعی نیز با نظارت دقیق بر مراتع، از چرای غیرمجاز و ورود دام‌های آلوده جلوگیری کرده و با موارد تخلف برخورد کند.

تأکید بر حفاظت از منابع آبی و سلامت مردم

وی در ادامه با اشاره به خطر آلودگی آب‌های بالادست و تأثیر آن بر مزارع پرورش ماهی، به‌ویژه در روستای گردشگری پالنگان، اظهار کرد: صنعت پرورش ماهی از بخش‌های مهم اقتصادی و غذایی استان به شمار می‌رود و مقابله با آلودگی منابع آبی ورودی به استخرهای پرورش ماهی باید با جدیت دنبال شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، حفظ سلامت مردم را مهم‌ترین مأموریت قرارگاه زیستی دانست و خاطرنشان کرد: تجربه جنگ‌های تحمیلی نشان داده است که تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل، توان تاب‌آوری و ظرفیت مقابله با بحران‌ها را افزایش می‌دهد.

کد مطلب 6892990

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