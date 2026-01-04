به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی عصر یکشنبه در مراسم معنوی اعتکاف شهر توپآغاج، در جمع معتکفان با اشاره به آموزههای اخلاقی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: اهل دین و انسان مؤمن، نشانهها و علامتهایی دارد که با آنها شناخته میشود و این نشانهها تنها به عبادات ظاهری محدود نمیشود.
وی با بیان اینکه نماز، روزه و حضور در اعتکاف از جلوههای مهم دینداری است، افزود: آنچه انسان مؤمن را در جامعه متمایز میکند، اخلاق و رفتار او در زندگی فردی و اجتماعی است؛ بهگونهای که دیگران بتوانند با دیدن رفتار او، به دینداریاش پی ببرند.
راستگویی؛ نخستین نشانه دینداری
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با استناد به روایتی از امام علی (ع) تصریح کرد: نخستین نشانه اهل دین، «صدقالحدیث» یا همان راستگویی است و انسان مؤمن در گفتار خود صادق است و هرگز به دروغ، حتی در شرایط سخت، متوسل نمیشود.
وی تأکید کرد: دروغ از بزرگترین آسیبهای اخلاقی است و اگر انسان مراقب زبان خود نباشد، زمینه بسیاری از لغزشها فراهم میشود، راستگویی باید در همه روابط، چه در خانواده و چه در اجتماع، اصل اساسی زندگی انسان مؤمن باشد.
امانتداری؛ مسئولیتی فراتر از مال
حجتالاسلام پورذهبی دومین نشانه انسان دیندار را «اداء الامانه» دانست و گفت: امانتداری تنها به حفظ مال محدود نمیشود، بلکه شامل حفظ اسرار، مسئولیتهای شغلی، اعتماد مردم و حتی امانتداری در گفتار و رفتار نیز میشود.
وی افزود: اگر کسی رازی را نزد ما به امانت میگذارد، انسان مؤمن موظف است آن را حفظ کند و از افشای آن پرهیز داشته باشد؛ چرا که امانتداری از پایههای اعتماد اجتماعی و نشانه دینداری واقعی است.
وفای به عهد؛ پایبندی به قول و قرار
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به سومین شاخصه اهل دین اظهار کرد: وفای به عهد و پایبندی به قول و قرار، از مهمترین ویژگیهای انسان مؤمن است. کسی که وعدهای میدهد، چه به خداوند و چه به بندگان خدا، باید به آن عمل کند.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از ما با خداوند عهد میبندیم که مسیر زندگی خود را اصلاح کنیم، نماز اول وقت بخوانیم و از گناه دوری کنیم؛ وفای به این عهدها، نشانه صداقت در ایمان است.
خوشاخلاقی؛ جلوه عملی دینداری
حجتالاسلام پورذهبی چهارمین نشانه انسان متدین را «حسنخلق» عنوان کرد و گفت: خوشاخلاقی تنها به لبخند زدن محدود نمیشود، بلکه شامل رفتار صحیح در خانه، احترام به والدین، نحوه برخورد با اطرافیان و رعایت ادب در گفتار و کردار است.
وی تأکید کرد: انسان خوشاخلاق در خانواده، جامعه و محیط کار، عامل آرامش و انسجام است و دینداری بدون اخلاق نیکو، اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
اعتکاف؛ فرصتی برای خودسازی و تقویت ایمان
نماینده ولیفقیه در استان کردستان با قدردانی از حضور پرشور معتکفان، بهویژه نوجوانان و جوانان، در آئین اعتکاف گفت: این حضور ارزشمند نشاندهنده زنده بودن روح معنویت در جامعه است و اعتکاف، فرصت مناسبی برای تمرین صداقت، امانتداری، وفاداری و خوشاخلاقی در زندگی است.
وی در پایان با درخواست دعا برای رهبر معظم انقلاب، والدین و خادمان دین، از معتکفان خواست از این ایام معنوی برای تقویت ارتباط با خداوند و اصلاح رفتارهای فردی و اجتماعی بهره ببرند.
