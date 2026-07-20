به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه اتاق اصناف مشهد به روسای اتحادیه سراسر مشهد آمده است:پیرو گزارش‌های واصله مبنی بر بروز نوسانات و مشکلات فنی در شبکه توزیع برق و در راستای حفظ پایداری شبکه و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی به زیرساخت‌های برقی و تجهیزات واحدهای صنفی، به اطلاع می‌رساند، اتحادیه‌های صنفی ترتیبی اتخاذ تا تمامی واحدهای صنفی مربوطه از تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی ساعت کاری خود را با محدودیت زیر تنظیم کنند:

ساعات تعطیلی الزامی: از ساعت ۱۴ الی ۱۷

لذا مقتضی است مراتب برای رعایت دقیق به تمامی واحدهای صنفی و کسبه تحت پوشش ابلاغ شود.

بدیهی است همکاری در این بازه زمانی، ضمن کمک به پایداری شبکه توزیع برق، مانع از خسارات احتمالی به تجهیزات سرمایشی و اداری خواهد شد.