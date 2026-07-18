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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

برخورد قاطع با ادارات پرمصرف در خراسان رضوی؛ قطع هوشمند برق متخلفان

برخورد قاطع با ادارات پرمصرف در خراسان رضوی؛ قطع هوشمند برق متخلفان

مشهد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: مصرف برق ادارات به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، برق آن‌ها به‌صورت هوشمند و فوری قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خدابنده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان خانگی، مصرف برق ادارات به‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف یا روشن ماندن تجهیزات برقی و سرمایشی پس از پایان ساعت اداری، برق آن‌ها به‌صورت هوشمند و فوری قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی با اشاره به افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف هستند و اسامی ادارات متخلف نیز برای شفاف‌سازی منتشر خواهد شد.

وی تأکید کرد: با توجه به گرمای هوا و افزایش احتمال ناترازی برق، همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم در مدیریت مصرف برای حفظ پایداری شبکه ضروری است.

کد مطلب 6891171

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