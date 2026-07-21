قطع برق بدون برنامه در مشهد به شدت کاهش خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حسن نژاد در خصوص بی برنامگی در قطع برق بخش خانگی اظهار کرد: ما در ابتدای هفته برای مدیریت بار بهتر ساعت‌های خاموشی برخی مشترکین را تغییر دادیم و با ارسال پیامک هم اطلاع رسانی کردیم که بیش از ۸۵ درصد پیامک‌ها به مشترکین رسید، اما شاید کسی این پیامک را ندیده باشد بنابراین از مردم درخواست می‌کنیم دوباره برنامه خاموشی منازل خود را بررسی کنند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد افزود: این تغییر ساعت خاموشی بسیار موثر بود. بدترین حالت ممکن و قله پیک مصرف در سه، چهار روز گذشته اتفاق افتاد، احتمالا از امروز که گرمای هوا کاهش پیدا می‌کند، در صورتی که نیاز نباشد، خاموشی را اعمال نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه‌های خاموشی ما همان دو ساعت اجرا می‌شود، عنوان کرد: مردم حق دارند در مواردی خاموشی مضاعف اعمال می‌شود که ناخواسته و بدون برنامه ریزی از قبل و معمولا به دلیل حوادث است. در این چند روز گرم شاهد اوج مصرف وسایل سرمایشی بودیم در نتیجه تجهیزات ما فشار زیادی را تحمل کردند و اختلالاتی در آن‌ها ایجاد شد.

حسن نژاد بیان کرد: به دلیل تماس‌های زیادی که شهروندان داشتند، اپراتورهای پاسخگویی را چندین برابر کردیم با استفاده از واحدهای دیگر سیستم مخابراتی را تقویت کردیم و تمام کارهای عملیاتی را به این سمت آوردیم. همه همکاران ما از ۱۰ صبح تا ۱۲ شب آماده به کار هستند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد ادامه داد: ما در این چند روز گرم به دلیل افزایش بار چندین ترانس سوزی داشتیم و حتی سیم‌های برق ذوب شدند، بنابراین از شهروندان درخواست داریم در زمینه مدیریت بار با ما همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه از امروز خاموشی‌های بدون برنامه به شدت کاهش خواهد داشت، تصریح کرد: این نوع خاموشی‌ها بیشتر به دلیل حوادث بوده است. دو ساعت خاموشی که برنامه ریزی کردیم و مردم هم همراهی کردند، پاسخگوی مدیریت بار است، اما مصرف زیاد حوادث غیر قابل پیش بینی را ایجاد می‌کند که موجب خاموشی مضاعف می‌شود.

حسن نژاد خاطر نشان کرد: ما سه هفته گرم را پیش رو داریم، پیک مصرف همین سه، چهار روز گذشته بود و دیگر از این بدتر نخواهد بود. اگر به ما اجازه دهند خاموشی‌ها را به یک روز در میان کاهش می‌دهیم، اما فعلا برنامه روزانه است.