تغییر ساعت قطع برق شهروندان مشهدی برای مدیریت بار

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید حسننژاد در خصوص قطعی چندساعته برق در مشهد اظهار کرد: روز گذشته بار مصرف برق زیاد بود و مصرف مشترکین به دلیل گرمای شدید افزایش پیدا کرد، تجهیزات ما نیز در این شرایط در معرض گرمای شدید قرار میگیرد.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد افزود: در این شرایط اکیپهای عملیاتی و پاسخگوی تلفنی و سیستم مخابراتی خود را بسیج کرده و تغییری در خاموشیهای دوساعته ایجاد کردیم که صبح روز گذشته صبح نیز این تغییر برنامه را به مشترکین اعلام کردیم.
وی ادامه داد: میزان خاموشی همان دو ساعت است و تنها جابهجایی در ساعت خاموشیها اتفاق افتاده، با همین دو ساعت میتوانیم مصرف برق را مدیریت کنیم، دیگر خاموشی چند ساعته نخواهیم داشت، اما از مردم میخواهیم با ما همکاری کنند.
حسن نژاد بیان کرد: امروز و فردا پیک گرما داریم که با این تغییرات وضعیت را مدیریت میکنیم تا مانند دو شب گذشته خاموشیهای ما بیش از دو ساعت نشود. فقط همشهریان باید کمک کنند، این روزها، روزهای همدلی با هموطنان جنوب است و هرکدام از ما در هر شهری باید به سهم خود با آنها همراهی کند.
سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد در خصوص قطعیهای برق چند ساعته شب گذشته عنوان کرد: این قطعیها به دلیل افزایش بار، گرمای شدید و مانورهایی بود که مجبور شدیم روی پستهای فوق توزیع انجام دهیم، بنابراین میزان خاموشی ما بیشتر شد، اما با برنامهریزیهایی که انجام دادیم، خاموشیها همان دو ساعت خواهد بود.
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