۸ حادثه روز گذشته اصفهان یک فوتی و ۱۸ مصدوم داشت

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد ۲۴ ساعت گذشته جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به وقوع ۸ مورد حادثه در سطح استان، اظهار کرد: تیمهای عملیاتی این جمعیت با هدف کاهش آلام بشری و امدادرسانی سریع، بلافاصله به محل حوادث اعزام شدند.
وی افزود: از مجموع ۸ حادثه رخ داده، ۵ مورد مربوط به سوانح جادهای، یک مورد حوادث صنعتی و کارگاهی و ۲ مورد نیز خدمات حضوری بوده است که نشاندهنده نیاز به هوشیاری بیشتر در محورهای مواصلاتی استان است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به آمار آسیبدیدگان این حوادث بیان کرد: در این بازه زمانی، ۲۱ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۱۸ نفر مصدوم شدند. متأسفانه یک نفر نیز در صحنه حوادث جان خود را از دست داد.
مومنی در ادامه آمار خدمات درمانی ارائه شده را تشریح کرد و گفت: از میان مصدومان، ۴ نفر توسط تیمهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.
وی با تقدیر از تلاش تیمهای عملیاتی مستقر در پایگاههای جادهای گفت: امدادرسانی به این حوادث توسط نیروهای عملیاتی مستقر در پایگاههای کمشچه برخوار، نوغان بوئین میاندشت، ازونبلاغ فریدونشهر، قلعهآقا لنجان، طالخونچه مبارکه و مسجد شهدای کاشان صورت گرفته است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در پایان تأکید کرد: نیروهای امدادی این جمعیت با آمادگی کامل در تمامی پایگاههای امداد و نجات استان برای خدمترسانی به هموطنان در کوتاهترین زمان ممکن حضور دارند.
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