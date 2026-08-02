چند بازیکن تیم ملی فوتبال باید بروند/ اولویت اصلی استقلال مشخص شد

مرتضی یکه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های آینده و پیش روی تیم ملی فوتبال ایران گفت: جام جهانی برای ما تمام شده و حالا باید به فکر آینده فوتبال ملی کشورمان باشیم. نباید به راحتی زمان را از دست بدهیم چون جام ملت‌های آسیا در پیش است و باید به نوعی برنامه ریزی کنیم که بتوانیم در این دوره و پس از گذشت بیش از ۵۰ سال به قهرمانی در قاره کهن دست پیدا کنیم.

بازیکن سابق فوتبال ایران ادامه داد: برای رسیدن به قهرمانی باید نقاط ضعف را برطرف کنیم و از جام جهانی بیشترین درس را بگیریم. در جام جهانی نقاط ضعفی داشتیم که بطور حتم کادر فنی به آن اشراف دارد بنابراین باید ضعف ها را برطرف کرده تا در جام ملت‌های آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم، در خط دفاع و هافبک نیاز به تغییرات داریم تا تیم ملی قدرتمندتری داشته باشیم و این وظیفه سنگین برعهده کادر فنی است تا بتواند با تغییرات اساسی چهره تبم ملی را دگرگون کند.

جوانگرایی در تیم ملی ضروری است



وی در خصوص انتخاب بازیکنان جوان برای تغییر نسل در تبم ملی گفت: تیم ملی کشورمان برای موفقیت در ملت‌های آسیا نیاز به یک جوانگرایی اصولی دارد و باید یک تغییر نسل صورت بگیرد تا یک تیم ملی جوان و پرانرژی و با انگیزه را داشته باشیم. تعدادی از بازیکنانی که در جام جهانی حضور داشتند کارایی زیادی نداشتند و حالا کادر فنی باید به دنبال جایگزین های با انگیزه برای آنها باشد. کادر فنی بطور حتم تعدادی از بازیکنان جوان را مد نظر دارد و برروی آنها سرمایه گذاری خواهد کرد. اگر به دنبال موفقیت هستیم باید آینده فوتبال ملی را با بازیکنان جوان و پر انرژی تضمین کنیم و از همه مهمتر زمان را از دست ندهیم. امیدوارم کادر فنی فرصت را از دست ندهد و هرچه زودتر یک برنامه ریزی دقیق برای حضوری پر قدرت در جام ملتهای آسیا داشته باشد.

استقلال از سایر تیم ها عقب نماند



کارشناس فوتبال در خصوص وضعیت استقلال در فصل نقل و انتقالات گفت: با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبی پوشان کار برای جذب بازیکنان جدید سخت خواهد بود و استقلال نمی‌تواند مثل دیگر تیم ها در امر یارگیری موفق باشد. استقلال باید اولویت را در حفظ بازیکنان خود بگذارد. ضمن اینکه باید هرچه زودتر شرایطی فراهم بیاورد که پنجره باز شده تا بتواند بازیکن جذب کند. آبی‌پوشان اگر دیر اقدام کنند بازیکنان خوب لیگ جذب دیگر تیم ها خواهند شد و دست استقلال از جذب بازیکنان قابل قبول کوتاه خواهد ماند. مدیران استقلال باید به جای وعده و امروز و فردا کردن هرچه زودتر مشکلات پنجره را حل کنند تا شاهد استقلال پرقدرت باشیم در غیر اینصورت روزهای سختی برای آبی پوشان در پیش خواهد بود.

خارجی های با کیفیت بمانند



یکه در مورد شرایط خارجی های استقلال گفت: متاسفانه استقلال چند بازیکن خارجی داشت که هیچ سودی برای استقلال نداشته و بیشتر به تیم ضرر زده و هزینه اضافی روی دست باشگاه گذاشتند. در استقلال بازیکنانی چون منیر و یاسر و رستم و اندونگ و ماشاریپوف خوب هستند که منیر هم جدا شد و حالا باید مدیران استقلال در حفظ آنها تلاش بیشتری کنند. بازیکن خارجی که می‌آید باید از کیفیت بالاتری نسبت به بازیکنان داخلی باشد نه اینکه فقط نیمکت نشین شود و باعث بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی شود. مدیران استقلال باید در استخدام بازیکنان خارجی وسواس بیشتری به خرج دهند و اجازه ندهند دلال ها برای آنها تصمیم گیری کنند.



بختیاری زاده باید حمایت شود



کارشناس فوتبال در خصوص حمایت مدیران استقلال از سرمربی تیم گفت: سهراب مربی جوان و با انگیزه ای است که استقلال را هم خوب می‌شناسد . او در سخت ترین شرایط دو بار سرمربی استقلال شد و در حد توان کمک کرد. بختیاری زاده باید حرف اول و آخر را بزند ضمن اینکه مدیران استقلال هم باید تحت هر شرایطی از او حمایت کنند و هواداران هم با توجه به وضعیت فعلی استقلال کادر فنی و بازیکنان را تنها نگذارند. استقلال و بختیاری زاده به آرامش و حمایت نیاز دارند و این حمایت باید اول از سوی مجموعه مدیریتی باشد و بعد از آن هواداران. بختیاری زاده را تنها نگذاریم و از او حمایت کنیم تا سرمربی تنها دغدغه اش مستطیل سبز باشد نه حاشیه های اطراف تیم و مسائل مالی بازیکنان.