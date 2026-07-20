به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا رضوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح تازهترین اقدامات مرکز نور در حوزه تولید محتوای دیجیتال عاشورایی اظهار کرد: این مرکز با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران، مبلغان دینی و علاقهمندان به منابع معتبر مرتبط با حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، تاکنون یک نرمافزار تخصصی را تولید کرده و همزمان دو طرح مهم دیگر را نیز در حوزه معارف عاشورایی در دست اجرا دارد.
رئیس پژوهشکده علم اطلاعات و دانششناسی مرکز نور افزود: نخستین محصول این مجموعه، نرمافزار تخصصی «مقتلالحسین(ع)» است که به عنوان یک مرجع جامع پژوهشی، مجموعهای از منابع معتبر درباره نهضت عاشورا و شخصیت حضرت سیدالشهدا(ع) را در اختیار کاربران قرار میدهد.
وی ادامه داد: این نرمافزار از یک کتابخانه تخصصی با بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب تشکیل شده است که ۲۶ عنوان آن به مقاتل، هشت عنوان به تاریخ و سیره امام حسین(ع)، شش عنوان به معرفی یاران و شهدای کربلا و ۳۷ عنوان نیز به منابع عمومی تاریخ اختصاص یافته است تا امکان مطالعات تکمیلی و تطبیقی برای پژوهشگران فراهم شود.
رضوی بیان کرد: در کنار کتابخانه تخصصی، امکانات متنوع دیگری نیز در این نرمافزار پیشبینی شده که آن را به مجموعهای جامع برای مطالعات عاشورایی تبدیل کرده است.
وی گفت: بخش نگارخانه نرمافزار شامل حدود ۵۰ فایل صوتی مقتلخوانی بر اساس کتاب «عشق و عطش» که بازنویسی امروزی کتاب «لهوف» سید بن طاووس است و همچنین دیگر منابع معتبر تاریخی است.
رئیس پژوهشکده علم اطلاعات و دانششناسی مرکز نور افزود: افزون بر این، بیش از ۱۷۰ ساعت سخنرانی از استادان، خطیبان و واعظان برجسته کشور و نیز بیش از ۶۰۰ قطعه مداحی در این مجموعه گنجانده شده است تا کاربران بتوانند از ظرفیتهای علمی و فرهنگی آن بهرهمند شوند.
وی اظهار کرد: از دیگر قابلیتهای این نرمافزار، ارائه نقشه مسیر حرکت امام حسین(ع) از مدینه به مکه و سپس کربلا و همچنین مسیر حرکت کاروان اسرا از کربلا به کوفه، شام و بازگشت به مدینه است که به صورت مستند در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
رضوی ادامه داد: یکی از مهمترین ویژگیهای این محصول، بهرهگیری از فناوری جستوجوی صوتی است که به کاربر امکان میدهد با جستوجوی یک واژه، مستقیماً به همان بخش از فایل صوتی که واژه مورد نظر در آن بیان شده است، هدایت شود.
وی خاطرنشان کرد: این قابلیت در زمان تولید نرمافزار، از جمله نوآوریهای ارزشمند و کمنظیر در محصولات فرهنگی و پژوهشی کشور محسوب میشد و تجربه جدیدی را در استفاده از منابع صوتی برای کاربران فراهم کرد.
رئیس پژوهشکده علم اطلاعات و دانششناسی مرکز نور با اشاره به دومین پروژه این مرکز گفت: اپلیکیشن موبایلی «مقتلالحسین(ع)» هماکنون در مرحله تولید قرار دارد و تلاش شده است امکانات متنوعی برای استفاده کاربران در بستر تلفن همراه پیشبینی شود.
وی افزود: این برنامه از کتابخانهای شامل حدود ۲۰ عنوان از منابع مقتل و آثار مرتبط با عاشورا برخوردار خواهد بود و یکی از مهمترین بخشهای آن، «خط زمان» یا تایملاین وقایع است که رخدادهای مرتبط با امام حسین(ع) را از آغاز حرکت از مدینه در رجب سال ۶۰ هجری تا بازگشت کاروان اسرا به مدینه، به ترتیب زمانی همراه با مستندات تاریخی و ارجاع به منابع معتبر ارائه میکند.
رضوی ادامه داد: معرفی شخصیتهای اثرگذار نهضت عاشورا و شهدای کربلا، از دیگر بخشهای این اپلیکیشن است که اطلاعات تاریخی مربوط به هر یک از یاران حضرت سیدالشهدا(ع) و نقش آنان در این قیام را در اختیار کاربران قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: بخشهای مداحی، سخنرانی، زیارات و ادعیه و همچنین نقشه مسیر حرکت کاروان حسینی نیز در این برنامه پیشبینی شده و بر اساس برنامهریزی انجام شده، این محصول در ماههای آینده آماده بهرهبرداری خواهد شد.
رئیس پژوهشکده علم اطلاعات و دانششناسی مرکز نور درباره سومین پروژه این مرکز گفت: دانشنامه امام حسین(ع) به عنوان یکی دیگر از طرحهای در دست اجرا، در واقع تکمیلکننده رویکرد علمی و کتابخانهای نرمافزار «مقتلالحسین(ع)» خواهد بود.
وی افزود: در این دانشنامه، صرفاً ارائه منابع مدنظر نیست بلکه محتوای علمی، مستند و نظاممند درباره سیره، تاریخ، مقتل امام حسین(ع)، قیام عاشورا و حوادث پس از آن در قالب ساختاری درختوارهای تدوین و ساماندهی میشود.
رضوی اظهار کرد: تمامی مدخلهای این دانشنامه بر پایه منابع معتبر تنظیم خواهد شد تا پژوهشگران، مبلغان دینی و علاقهمندان، علاوه بر دسترسی به کتابخانهای تخصصی، از یک دانشنامه جامع، مستند و علمی درباره زندگی، نهضت و پیامدهای تاریخی قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز بهرهمند شوند.
قم-رئیس پژوهشکده علم اطلاعات و دانششناسی مرکز نور گفت: نرمافزار تخصصی «مقتلالحسین(ع)» با ارائه منابع معتبر و امکانات پژوهشی دسترسی علاقهمندان و پژوهشگران به معارف عاشورا را تسهیل میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا رضوی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح تازهترین اقدامات مرکز نور در حوزه تولید محتوای دیجیتال عاشورایی اظهار کرد: این مرکز با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران، مبلغان دینی و علاقهمندان به منابع معتبر مرتبط با حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، تاکنون یک نرمافزار تخصصی را تولید کرده و همزمان دو طرح مهم دیگر را نیز در حوزه معارف عاشورایی در دست اجرا دارد.
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