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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

محور هراز ۲۹ و ۳۰ تیرماه مسدود می‌شود

محور هراز ۲۹ و ۳۰ تیرماه مسدود می‌شود

پردیس- رئیس پلیس راه شرق استان تهران از انسداد محور هراز در روزهای ۲۹ و ۳۰ تیرماه به دلیل اجرای عملیات عمرانی خبر داد و از رانندگان خواست از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

سرهنگ ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیت تردد در محور هراز خبر داد.

وی که رئیس پلیس راه شرق استان تهران است، اظهار کرد: محور هراز در محدوده حد فاصل دو تونل زیارباغ در کیلومتر ۹۰ استان مازندران، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه، از ساعت ۸ تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات عمرانی مسدود خواهد بود.

کهریزی افزود: این محدودیت برای خودروهایی که از مسیر آبعلی به سمت استان مازندران در حرکت هستند اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران از رانندگان خواست در زمان اجرای این محدودیت، برای تردد از محورهای جایگزین کندوان و فیروزکوه استفاده کنند.

کد مطلب 6893311

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