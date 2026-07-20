سرهنگ ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعمال محدودیت تردد در محور هراز خبر داد.

وی که رئیس پلیس راه شرق استان تهران است، اظهار کرد: محور هراز در محدوده حد فاصل دو تونل زیارباغ در کیلومتر ۹۰ استان مازندران، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۹ و ۳۰ تیرماه، از ساعت ۸ تا ۱۷ به دلیل اجرای عملیات عمرانی مسدود خواهد بود.

کهریزی افزود: این محدودیت برای خودروهایی که از مسیر آبعلی به سمت استان مازندران در حرکت هستند اعمال می‌شود.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران از رانندگان خواست در زمان اجرای این محدودیت، برای تردد از محورهای جایگزین کندوان و فیروزکوه استفاده کنند.