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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

بازدید معاون رئیس جمهور و وزیر نیرو از تاسیسات پتروشیمی در عسلویه

بازدید معاون رئیس جمهور و وزیر نیرو از تاسیسات پتروشیمی در عسلویه

بوشهر- معاون اجرایی رئیس‌جمهور و وزیر نیرو در ادامه برنامه های خود در جنوب استان بوشهر از تاسیسات پتروشیمی در عسلویه بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائم‌پناه صبح دوشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود در جنوب استان بوشهر، از تاسیسات پتروشیمی که توسط امریکا هدف قرار گرفته بود بازدید کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور پس از بازدید از بخش‌های آسیب‌دیده اظهار کرد: این پتروشیمی برای ۱۴ کارخانه پتروشیمی تولیدات دارد و یکی از مهم‌ترین صنایع پتروشیمی ما در کشور، در منطقه و حتی در دنیا محسوب می‌شود که مورد هدف قرار گرفته است.

قائم‌پناه افزود: این شرکت متعلق به بازنشستگان کشوری است و سهام دار اصلی آن وزارت کار است‌ و از روز اول که آتش مهار شد بازسازی آن را شروع کردند.

کد مطلب 6893421

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