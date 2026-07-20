۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از کشف و توقیف چهار دستگاه ماینر فاقد مجوز در شهر کرمانشاه خبر داد.

محمدعلی مرادی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال بدون مجوز، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، محل نگهداری این تجهیزات را شناسایی کرده و با هماهنگی‌های قانونی، بازرسی از محل را انجام دادند.

جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازرسی، چهار دستگاه ماینر فاقد مجوز کشف و توقیف شد که ارزش آن‌ها بر اساس برآورد کارشناسان، حدود چهار میلیارد ریال است.

مرادی با اشاره به تشکیل پرونده برای این پرونده، گفت: موضوع برای سیر مراحل قانونی در دست بررسی قرار دارد.