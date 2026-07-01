منصوری: کالای قاچاق ۵.۶ میلیارد ریالی در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری از کشف یک انبار نگهداری کالای فاقد مجوز در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از دریافت گزارشی مبنی بر دپوی کالای قاچاق، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اخذ مجوزهای لازم، بازرسی از محل مورد نظر را انجام دادند که در نتیجه آن مقادیر قابل توجهی کالای فاقد مجوز کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: در این عملیات ۱۰ هزار نخ سیگار، ۲ هزار و ۳۲۰ کیلوگرم انواع مواد خوراکی و ۱۴۵ قلم انواع لوازم بهداشتی فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

منصوری ارزش تقریبی کالاهای کشف‌شده را ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در ارتباط با این پرونده سه نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاق کالا، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در این زمینه، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.