۷ هزار لیتر روغن خوراکی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری از کشف محموله‌ای از روغن خوراکی قاچاق در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری مقدار زیادی روغن خوراکی فاقد مجوز در یکی از محلات شهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، محل مورد نظر را شناسایی و با هماهنگی‌های قانونی نسبت به بازرسی از آن اقدام کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازرسی، ۷ هزار و ۴۰۰ لیتر روغن خوراکی فاقد مجوز کشف شد که ارزش آن برابر نظر کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

منصوری با اشاره به دستگیری یک متهم در این پرونده، گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی در پایان از تشکیل پرونده قضائی در این رابطه خبر داد و افزود: رسیدگی به ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.