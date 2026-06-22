پارچه ۶ میلیارد ریالی فاقد مجوز در کرمانشاه توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا یاری از کشف محموله پارچه فاقد مجوز در شهرستان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی حین گشت‌زنی در پایانه شهید کاویانی به اقلام موجود در یکی از انبارها مشکوک شدند و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام هماهنگی‌های لازم و اخذ مجوزهای قانونی، بازرسی از محل مورد نظر را انجام دادند که در جریان آن، ۲۹ طاقه پارچه فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی کشف و توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ارزش این محموله را برابر نظر کارشناسان، ۶ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: کالای کشف‌شده به دلیل نداشتن اسناد قانونی، توقیف و اقدامات لازم در این خصوص انجام شد.

سرهنگ یاری با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با قاچاق کالا و تخلفات اقتصادی، تصریح کرد: مقابله با عرضه و نگهداری کالاهای فاقد مجوز با هدف حمایت از تولید داخلی و حفظ امنیت اقتصادی، به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.

وی در پایان از تشکیل پرونده در این رابطه و معرفی متهمان به دستگاه قضایی برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تکمیلی خبر داد.