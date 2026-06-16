کشف محموله ۱۲۰ میلیارد ریالی خشکبار غیرمجاز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرامرز منصوری از شناسایی و کشف یک محموله بزرگ خشکبار فاقد مجوز در این استان خبر داد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری حجم قابل توجهی خشکبار بدون مدارک و مجوزهای قانونی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، محل نگهداری این محموله شناسایی و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح مورد بازرسی قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این عملیات، ۲۴ هزار کیلوگرم کشمش فاقد مجوز کشف و ضبط شد.

منصوری با اشاره به ارزش ریالی کالای کشف شده گفت: کارشناسان ارزش این محموله را حدود ۱۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی ادامه داد: در ارتباط با این پرونده یک نفر شناسایی و دستگیر شده و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان بر تداوم برخورد با جرائم اقتصادی تأکید کرد و افزود: مقابله با نگهداری و عرضه کالاهای فاقد مجوز و برخورد با متخلفان اقتصادی با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.