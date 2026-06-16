۲۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در اهواز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلقی عصر امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس از اطلاع از وجود تعداد زیادی ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف شهر اهواز، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرها شده و پس از هماهنگی قضایی بازرسی‌های لازم را به عمل آوردند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان افزود: در جریان بازرسی‌های انجام گرفته، تعداد ۲۱ دستگاه ماینر فاقد مجوز که طبق نظر کارشناسان ارزش آن‌ها به ۳۰ میلیارد ریال می‌رسد، کشف شد.

وی همچنین از دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد و گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ زلقی در پایان مبارزه با جرایم اقتصادی به‌ویژه در این برهه که با ناترازی انرژی روبه‌رو هستیم را از برنامه‌های اولویت‌دار پلیس عنوان کرد.