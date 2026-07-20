رحمان نیا: دمای هوای زنجان کاهش می یابد

محمدرضا رحماننیا، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با ورود توده هوای خنک به استان امروز و فردا با کاهش نسبی دمای هوا در اغلب مناطق مواجه خواهیم بود که میزان کاهش تا حدود هفت درجه سانتیگراد دور از انتظار نیست، گفت: صبح امروززنجان با ۱۵ درجه سانتیگراد کمترین دمای هوا را در میان مراکز استانهای کشور ثبت کرد.
وی افزود: از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان هفته با افزایش ناپایداریهای جوی، در برخی مناطق استان رگبار پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید موقت پیشبینی میشود و از اوایل هفته آینده نیز روند افزایش دما و تشدید گرما در استان مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی و مدلهای هواشناسی، تا ظهر روز چهارشنبه هفته جاری شرایط جوی نسبتاً پایداری بر استان زنجان حاکم خواهد بود.
وی افزود: در این مدت آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، وزش باد پدیده غالب جوی خواهد بود که در برخی مناطق به صورت موقت شدت گرفته و نسبتاً شدید خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه از بعدازظهر روز چهارشنبه شرایط جوی استان دستخوش تغییر خواهد شد، تصریح کرد: از عصر چهارشنبه تا روز جمعه، با افزایش ناپایداریهای همرفتی، در برخی نقاط استان بهویژه مناطق مستعد، وقوع رگبارهای پراکنده باران، رعد و برق و وزش باد نسبتاً شدید دور از انتظار نیست.
رحماننیا با تأکید بر اینکه این ناپایداریها ماهیتی محلی و موقتی دارند، گفت: با این حال احتمال بروز مخاطراتی نظیر کاهش موقت دید، آبگرفتگی محدود معابر، روانابهای سطحی و خسارت به سازههای سبک در برخی مناطق وجود دارد و شهروندان، کشاورزان، دامداران و طبیعتگردان لازم است هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.
وی در خصوص وضعیت دمای هوا نیز اظهار کرد: امروز و فردا نسبت به روزهای گذشته، کاهش نسبی دما در سطح استان رخ خواهد داد، اما از روز چهارشنبه روند افزایش تدریجی دما آغاز میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: بر اساس الگوهای پیشیابی، از اواخر هفته جاری و بهویژه در اوایل هفته آینده، افزایش محسوس دما و تشدید گرمای هوا در اغلب مناطق استان پیشبینی میشود.
رحماننیا از شهروندان خواست با توجه به تغییرات جوی پیشرو، بهویژه در زمان وقوع رگبار و رعد و برق، از حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها، توقف در زیر درختان فرسوده و صعود به ارتفاعات خودداری کرده و توصیههای ایمنی و اطلاعیههای هواشناسی را بهصورت مستمر دنبال کنند.
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