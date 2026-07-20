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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

کاهش زمان انتظار در عملیات حفاری

کاهش زمان انتظار در عملیات حفاری

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به کاهش ۱۲.۹ درصدی زمان انتظار عملیات حفاری، این دستاورد را نتیجه تلاش کارکنان و عاملی مؤثر در افزایش بهره‌وری، رضایت‌مندی کارفرمایان صنعت نفت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مرتضی فولادی با استناد به گزارش اداره آمار، اطلاعات و خدمات مکانیزه مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران بیان کرد: تلاش هماهنگ مدیران و کارکنان در شرایط خاص کشور به‌عنوان نمونه‌ای از کار جهادی شایسته قدردانی است.

وی کاهش زمان انتظار در عملیات حفاری را یکی از شاخص‌های مهم ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت‌مندی کارفرمایان برشمرد و افزود: هرچند بخشی از زمان‌های انتظار به دلیل ماهیت عملیات و ضرورت رعایت الزام‌های ایمنی برای حفظ سلامت تجهیزات اجتناب‌ناپذیر است، اما اجرای به‌موقع تعمیرات اساسی (اورهال)، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش مستمر کارکنان عملیاتی، نقش مهمی در کاهش زمان‌ تلف‌شده، افزایش بازده، بهره‌وری و درآمدزایی شرکت داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به عملکرد عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران از ابتدای امسال گفت: در این مدت ۳۱ حلقه چاه نفت و گاز شامل یک حلقه چاه توصیفی، ۵ حلقه توسعه‌ای و ۲۵ حلقه تعمیری حفاری و تکمیل شده است.

فولادی تصریح کرد: همچنین، ۵۱ هزار و ۱۳۳ متر حفاری انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ هزار و ۵۴۱ متر افزایش را نشان می‌دهد؛ این رشد ناشی از اجرای حفاری چاه‌های توسعه‌ای و توصیفی بوده است.

وی با اشاره به عملکرد کارکنان عملیاتی مستقر در مناطق استقرار دکل‌های حفاری گفت: حدود چهار ماه گذشته، سه دستگاه حفاری توانستند عملیات حفاری و تکمیل نهایی چاه‌ها را ۲۸ روز زودتر از برنامه زمان‌بندی‌شده کارفرمایان به پایان برسانند که این موفقیت از نظر اقتصادی، کاهش زمان ترخیص دکل و افزایش بهره‌وری برای شرکت دستاوردی ارزشمند است.

کد مطلب 6893518
طیبه بیات

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