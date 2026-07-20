به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، مرتضی فولادی با استناد به گزارش اداره آمار، اطلاعات و خدمات مکانیزه مدیریت برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی حفاری ایران بیان کرد: تلاش هماهنگ مدیران و کارکنان در شرایط خاص کشور بهعنوان نمونهای از کار جهادی شایسته قدردانی است.
وی کاهش زمان انتظار در عملیات حفاری را یکی از شاخصهای مهم ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی کارفرمایان برشمرد و افزود: هرچند بخشی از زمانهای انتظار به دلیل ماهیت عملیات و ضرورت رعایت الزامهای ایمنی برای حفظ سلامت تجهیزات اجتنابناپذیر است، اما اجرای بهموقع تعمیرات اساسی (اورهال)، برنامهریزی دقیق و تلاش مستمر کارکنان عملیاتی، نقش مهمی در کاهش زمان تلفشده، افزایش بازده، بهرهوری و درآمدزایی شرکت داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به عملکرد عملیاتی شرکت ملی حفاری ایران از ابتدای امسال گفت: در این مدت ۳۱ حلقه چاه نفت و گاز شامل یک حلقه چاه توصیفی، ۵ حلقه توسعهای و ۲۵ حلقه تعمیری حفاری و تکمیل شده است.
فولادی تصریح کرد: همچنین، ۵۱ هزار و ۱۳۳ متر حفاری انجام شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ هزار و ۵۴۱ متر افزایش را نشان میدهد؛ این رشد ناشی از اجرای حفاری چاههای توسعهای و توصیفی بوده است.
وی با اشاره به عملکرد کارکنان عملیاتی مستقر در مناطق استقرار دکلهای حفاری گفت: حدود چهار ماه گذشته، سه دستگاه حفاری توانستند عملیات حفاری و تکمیل نهایی چاهها را ۲۸ روز زودتر از برنامه زمانبندیشده کارفرمایان به پایان برسانند که این موفقیت از نظر اقتصادی، کاهش زمان ترخیص دکل و افزایش بهرهوری برای شرکت دستاوردی ارزشمند است.
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