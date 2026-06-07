به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فریدنی سرپرست امور ورزش شرکت ملی حفاری ایران، درباره تجهیز ۲۸ کارگاه دستگاههای حفاری خشکی ناوگان شرکت ملی حفاری ایران بیان کرد: با توجه به تأکید مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، پروژه تجهیز محل اسکان کارکنان اقماری شاغل روی دکلهای حفاری، با پیگیریهای مدیر منابع انسانی این شرکت، اجرا و با استقبال همکاران روبهرو شد.
وی با بیان اینکه کارگاه ۹ دکل خشکی در یک ماه اخیر با اختصاص کانکس و وسایل ورزشی تجهیز شده است، گفت: وسایل ورزشی متنوع شامل دستگاه پرس چندکاره، هالتر و وزنه، دمبل، میز تنیس رویمیز، فوتبالدستی، والیبال و فوتسال تهیه و به این کارگاهها انتقال یافته است.
سرپرست امور ورزش شرکت ملی حفاری ایران افزود: پروژه تجهیز محل اسکان کارکنان اقماری شاغل در دکلهای حفاری تا تکمیل امکانات و مجهزشدن همه کارگاههای دستگاههای حفاری ناوگان شرکت ادامه خواهد داشت.
فریدنی تصریح کرد: این پروژه بهمنظور حفظ سلامت جسمی و روحی همکاران اقماری که در شرایط اقلیمی دشوار و مناطق دورافتاده، دور از خانواده خود، بهمنظور تحقق برنامهها و اعتلای صنعت نفت کشور تلاش میکنند، در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: پایشگری وضعیت سلامت همکاران اقماری با توجه به شرایط سخت و زیانآور آنها، در دو بخش تغذیه و سلامت جسمانی با همکاری بخشهای مرتبط در شرکت انجام میشود. تحقق این برنامه نقش مهمی در ارتقای شاخص سلامت کارکنان و ایجاد انگیزه بیشتر در آنها ایفا خواهد کرد.
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