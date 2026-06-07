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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

تجهیز ۲۸ کارگاه مناطق عملیاتی شرکت ملی حفاری به دستگاه‌های ورزشی

تجهیز ۲۸ کارگاه مناطق عملیاتی شرکت ملی حفاری به دستگاه‌های ورزشی

سرپرست امور ورزش شرکت ملی حفاری ایران گفت: تاکنون ۲۸ اردوگاه دستگاه‌های حفاری به امکانات و فضای مناسب ورزشی تجهیز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فریدنی سرپرست امور ورزش شرکت ملی‌ حفاری ایران، درباره تجهیز ۲۸ کارگاه دستگاه‌های حفاری خشکی ناوگان شرکت ملی‌ حفاری ایران بیان کرد: با توجه به تأکید مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، پروژه تجهیز محل اسکان کارکنان اقماری شاغل روی دکل‌های حفاری، با پیگیری‌های مدیر منابع انسانی این شرکت، اجرا و با استقبال همکاران روبه‌رو شد.

وی با بیان اینکه کارگاه ۹ دکل خشکی در یک ماه اخیر با اختصاص کانکس و وسایل ورزشی تجهیز شده است، گفت: وسایل ورزشی متنوع شامل دستگاه پرس چندکاره، هالتر و وزنه، دمبل، میز تنیس روی‌میز، فوتبال‌دستی، والیبال و فوتسال تهیه و به این کارگاه‌ها انتقال یافته است.

سرپرست امور ورزش شرکت ملی‌ حفاری ایران افزود: پروژه تجهیز محل اسکان کارکنان اقماری شاغل در دکل‌های حفاری تا تکمیل امکانات و مجهزشدن همه کارگاه‌های دستگاه‌های حفاری ناوگان شرکت ادامه خواهد داشت.

فریدنی تصریح کرد: این پروژه‌ به‌منظور حفظ سلامت جسمی و روحی همکاران اقماری که در شرایط اقلیمی دشوار و مناطق دورافتاده، دور از خانواده خود، به‌منظور تحقق برنامه‌ها و اعتلای صنعت نفت کشور تلاش می‌کنند، در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان گفت: پایشگری وضعیت سلامت همکاران اقماری با توجه به شرایط سخت و زیان‌آور آن‌ها، در دو بخش تغذیه و سلامت جسمانی با همکاری بخش‌های مرتبط در شرکت انجام می‌شود. تحقق این برنامه نقش مهمی در ارتقای شاخص سلامت کارکنان و ایجاد انگیزه بیشتر در آن‌ها ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6852815
طیبه بیات

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