وصول هفت همتی درآمد عمومی و حقوق دولتی استان یزد در سه ماه نخست سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان منشادی گفت: در قانون بودجه سال جاری، ۱۴ دستگاه اجرایی به عنوان دستگاههای وصول کننده درآمد عمومی و حقوق دولتی شناخته شدند.
وی افزود: در ۳ ماهه نخست سال جاری حدود ۵ همت درآمد عمومی و حدود ۲ همت حقوق دولتی وصول نمودند.
دهقان افزود: این دستگاهها شامل اداره کل امور مالیاتی، فرماندهی انتظامی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، ثبت اسناد، استانداری، استاندارد، پزشکی قانونی، میراث فرهنگی، محیط زیست، بهزیستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی است که بر اساس تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ دارای پیش بینی درآمدی هستند.
دبیر ستاد درآمد استان یزد، درآمد مصوب ردیفهای درآمدی استان طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را حدود ۵۲ همت و مصوب حقوق دولتی استان را ۸ همت اعلام کرد و گفت: در سه ماهه نخست سال جاری درآمد عمومی استان با ۶۲ درصد عدم تحقق همراه بوده؛ اما نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز حدود ۹ درصد افزایش داشته است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در تشریح برنامههای ستاد درآمد و تجهیز منابع استان اضافه کرد: برنامه این ستاد، استفاده از ظرفیتهای مغفول درآمدی موجود در استان از طریق مبارزه با فرار مالیاتی، ساماندهی معافیتها و معوقات مالیاتی، استفاده از ابزارهای هوشمندسازی مالی و عملکردی جهت تطابق درآمدهای استان با واقعیت های اقتصاد استان جهت جذب حداکثری اعتبارات است.
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