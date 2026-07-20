به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی و رئیس سازمان بسیج رسانه استان با اشاره به جایگاه رسانه‌ها در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان اظهار کرد: فضای مطالبه‌گری در خراسان جنوبی به برکت تلاش اصحاب رسانه متحول شده و امروز افکار عمومی تنها به اخبار کلی اکتفا نمی‌کند، بلکه جزئیات، آمار و دلایل تصمیمات را مطالبه می‌کند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نقش مهمی در هدایت گفتمان توسعه دارند، افزود: خراسان جنوبی به خبرنگاران متخصص در حوزه‌های اقتصادی، مالی، سرمایه‌گذاری، زیرساخت، منابع طبیعی، محیط زیست و حقوقی نیازمند است تا مسائل استان به صورت کارشناسی و مستمر دنبال شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه رسانه باید شاخص‌های توسعه را دنبال کند، گفت: پیگیری تحقق نیازهای استان با جدیت و هدفمند دنبال شود؛ خراسان جنوبی همچنان به آب، سرمایه‌گذاری، اشتغال، توسعه زیرساخت‌ها و دیده شدن در سطح ملی نیاز دارد و رسانه‌ها می‌توانند با رصد مستمر این شاخص‌ها، تحقق اهداف توسعه‌ای را مطالبه کنند.

ذاکریان با اشاره به مطالبات مطرح شده از سوی اعضای خانه مطبوعات درباره پرداخت مطالبات رسانه‌ها از دستگاه‌های اجرایی، اظهار کرد: رسانه‌ها میزان مطالبات خود را به صورت دقیق اعلام کنند تا با بررسی و تطبیق اطلاعات، موضوع از ذی حسابان دستگاه‌های مربوطه پیگیری شود و در حوزه‌ای که در حیطه اختیارات ما باشد، قطعاً برای رفع مشکلات ورود خواهیم کرد.

وی افزود: اگرچه برخی محدودیت‌های قانونی در پرداخت تسهیلات وجود دارد، اما تلاش خواهیم کرد از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از رسانه‌ها استفاده شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به محدودیت‌های موجود در حوزه تسهیلات، بیان کرد: در حال حاضر بخش عمده تسهیلات حمایتی در قالب بسته‌های ویژه حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و از طریق سامانه‌های ملی پرداخت می‌شود و فرآیند اعطای این تسهیلات نیز به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی خبرنگاران اظهار کرد: کار رسانه پس از پایان جلسات آغاز می‌شود و خبرنگاران با پیگیری مستمر، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و مطالبه‌گری ایفا می‌کنند؛ فعالیت در این عرصه بدون عشق و علاقه امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به نگاه حمایتی استاندار نسبت به رسانه‌ها گفت: استاندار خراسان جنوبی همواره بر اهمیت نقش اصحاب رسانه تأکید داشته و معتقد است اگر رسانه‌ها نباشند، صدای مدیران به جامعه نمی‌رسد؛ این نگاه ارزشمند باید در همه دستگاه‌های اجرایی تقویت شود.

ذاکریان همچنین با اشاره به دستاوردهای اقتصادی استان افزود: موفقیت‌های خراسان جنوبی در شاخص‌هایی همچون کاهش نرخ بیکاری، کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری حاصل هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، امنیتی و همراهی رسانه‌ها است.

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر تلاش شده تصویر خراسان جنوبی از یک استان کشاورزی پایه به استانی با ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و سرمایه‌گذاری تغییر کند و رسانه‌ها در معرفی این ظرفیت‌ها نقش مؤثری داشته‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه سرمایه‌های معدنی باید به ثروت و قدرت اقتصادی تبدیل شوند، گفت: هدف ما این است که خراسان جنوبی در بازارهای داخلی و بین‌المللی با ظرفیت‌های صنعتی، معدنی و تولیدی خود شناخته شود و رسانه‌ها در تحقق این هدف نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

وی در پایان تأکید کرد: هر جا امکان حمایت از رسانه‌ها در چارچوب اختیارات و قوانین وجود داشته باشد، از آن دریغ نخواهیم کرد و تلاش می‌کنیم با تعامل و همدلی، زمینه رفع مشکلات و تقویت جایگاه رسانه‌های استان فراهم شود.