به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد داغستانی، نویسنده و کارگردان تئاتر، بهزودی تازهترین اثر خود با عنوان «مونواک» را روی صحنه میبرد. داغستانی که پیش از این کارگردانی نمایشهای «سقوطِ معکوس»، «پس از برخوردِ جسمِ سخت به سر» و «احتمالِ تحققِ آرزویِ محال» را بر عهده داشته است، نویسندگی نمایشهایی چون «خوابمردگی» و «روی خط زمانیِ غیر مستقیم» و ساخت فیلم های کوتاهی مثلِ «فرایند بی ارادگی» و «ضرورت» را نیز در کارنامه خود دارد.
نمایش «مونواک» در جدیدترین تجربه نویسندگی و کارگردانی داغستانی، اسپینآفی از یکی از اپیزودهای نمایش «پس از برخوردِ جسمِ سخت به سر» است که با حفظ پیوند خود با جهان آن اثر، روایتی مستقل را دنبال میکند.
در این پروژه، امید نیاز به عنوان دراماتورژ و مشاور کارگردان حضور دارد و در کنار گروه اجرایی، در شکلگیری و توسعه ساختار نمایشی «مونواک» همکاری میکند.
همچنین، محمدصادق زرجویان به عنوان طراح گرافیک در این پروژه حضور خواهد داشت.
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