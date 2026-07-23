به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در تازهترین ادعاهای خود گفت: ما در برخورد با ایران عملکرد بسیار خوبی داریم.
وی همچنین مدعی شد: ایران به دنبال توافق با آمریکا است اما آمادگی لازم را ندارد و من معتقدم که هنوز زمان آن نرسیده و آنها باید ضربات بیشتری متحمل شوند.
رئیسجمهور آمریکا که پس از چهار ماه جنگ تحمیلی علیه ایران نتوانسته است به هیچ کدام از اهداف شوم خود دست یابد، افزود: اگر آمریکا علیه ایران اقدام نکند، هیچ کسی نمیتواند علیه آن اقدام کند.
ترامپ افزود: استقبال از سربازان آمریکایی کشتهشده که روز گذشته صورت گرفت، روز غمانگیزی بود و حتی یک کشته برای ما عدد بزرگی است.
ترامپ در ادامه مدعی شد: ما نیروی دریایی، نیروی هوایی، تمام رادارها و بخش عمدهای از توانمندیهای ایران در ساخت پهپاد را از بین بردیم.
وی همچنین مدعی شد که ایران همچنان برخی توانمندیها را دارد، اما بسیار ضعیفتر شده است.
ترامپ در ادامه ادعاهای بی اساس خود افزود: ایران همچنان نیات شومی در قبال برنامه هستهای خود در سر دارد و اجازه نخواهیم داد ایارن هرگز به سلاح هستهای دست پیدا کند.
پولهای نفت ونزوئلا حق آمریکا است
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما به لطف ونزوئلا پول زیادی به دست می آوریم و این حق ما است. ما میلیونها بشکه نفت می بریم و این نفت به هوستو میرود.
رئیسجمهور تروریست آمریکا گفت: «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا ونزوئلا را اداره میکند.
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