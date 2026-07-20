اعلام جزئیات اجرای نمایش «ملکه زیبای لی نین» در کارگاه نمایش تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، تئاتر «ملکه زیبای لی نین» به نویسندگی مارتین مک دونا عنوان یکی از تازه ترین نمایش های تئاتر شهر است که از چهارم مرداد به کارگردانی هیربد اولیایی در کارگاه نمایش این مجموعه پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

مبینا کلاته، غزل تفهمی، شایان طرقه، امیرحسین زارعیان و نیما رئیسی صداپیشه هنرمندانی هستند که در این اثر نمایشی به عنوان بازیگر حضور دارند.

علیرضا اولیایی تهیه کننده و طراح صحنه، محمدمیرعلی اکبری مجری طرح، صدرا رنجبر دستیار کارگردان، لعیا خرامان طراح گریم، آیسن آق آتابای طراح لباس، علیرضا صالحی نژاد آهنگساز، فاطمه جمعه زاده طراح گرافیک، مهدی مجنونی مدیرصحنه، عرفان دشتی ساخت تیزر، امیرحسین صدری فیلمبردار تیزر و مهرداد باقری ساخت دکور نیز دیگر عوامل اجرایی نمایش را تشکیل می دهند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «ملکه زیبای لی‌نین قسمت اول سه‌گانه لی‌نین نوشته مارتین مک دوناست که در ایرلند شمالی اتفاق می‌افتد و روایت گر یک مادر و دختر در منطقه‌ای پرت بوده که به سختی زندگی می‌کنند و با همدیگر درگیر هستند. دختر به رهایی و کوچ می‌اندیشید و مادر سنتی و پیر می‌خواهد به هر قیمتی او را نگهدارد تا مراقب او باشد، همین باعث سخت‌تر شدن زندگی شان می‌شود.»

هیربد اولیایی از جمله هنرمندانی است که تاکنون به عنوان بازیگر و عضو گروه اجرایی و کارگردانی پروژه هایی چون «حرفه خبرنگار» اجرا شده در«بوتیک هنرایران»، «ابوزیدآباد رزیدنسی» اجرا شده در «خانه نمایش دا»، «زوج ناجور» اجرا شده در تماشاخانه «هامون»، «الاویاتان» اجرا شده در تالار چهارسو تئاتر شهر و تعدادی دیگر از پروژه ها حضور داشته است.

نمایش «ملکه زیبای لی‌نین» از چهارم مرداد ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۹۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌رود و علاقه‌مندان برای پیش خرید و رزرو بلیت نمایش می توانند به سامانه های گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند.