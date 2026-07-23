حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط استان هرمزگان اظهار کرد: هرمزگان در روزهای اخیر بارها هدف حملات موشکی قرار گرفته و مردم این استان روزهای سختی را پشت سر گذاشتهاند.
شهریاری افزود: جنایتی که در نخستین روز حمله در شهرستان میناب رخ داد، دل هر انسان آزادهای را به درد میآورد. در این حادثه ۱۶۸ دانشآموز مظلوم و جمعی از معلمان به شهادت رسیدند که این اقدام، نمونهای آشکار از خشونت و جنایت علیه غیرنظامیان است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این حمله از منظر انسانی و اخلاقی بسیار تلخ و تأسفبار است، تصریح کرد: چنین اقدامی علیه کودکان و محیط آموزشی، از جنایاتی است که وجدان جهانی را جریحهدار میکند.
وی درباره سفر اعضای کمیسیون بهداشت به هرمزگان گفت: این سفر به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی و با هدف بررسی میدانی وضعیت حوزه سلامت و رسیدگی به مشکلات درمانی استان انجام شده است.
شهریاری ادامه داد: در این سفر از شهرستانهای قشم و میناب بازدید کردیم و با حضور در بیمارستانها و مراکز درمانی، نیازها و مشکلات این مراکز را از نزدیک مورد ارزیابی قرار دادیم تا برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
وی با اشاره به بازدید از مدرسه شجره طیبه و گلزار شهدای دانشآموز اظهار کرد: حضور در این مکان و مشاهده آثار حادثه، عمق فاجعه را بیش از پیش نمایان میکند و دل هر آزادهای را به لرزه درمیآورد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مدرسه نه کاربری نظامی داشته و نه نشانهای از فعالیت نظامی در آن وجود داشته است؛ بلکه مکانی برای تعلیم و تربیت کودکان بوده که هدف حمله قرار گرفته است.
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