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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان میناب

بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان میناب

میناب- اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سفری به هرمزگان، از بیمارستان میناب بازدید کردند.

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کد مطلب 6897096

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