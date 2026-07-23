بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان میناب

میناب- اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سفری به هرمزگان، از بیمارستان میناب بازدید کردند.