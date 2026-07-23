https://mehrnews.com/x3cDC5 ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ کد مطلب 6897096 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ بازدید اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بیمارستان میناب میناب- اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در سفری به هرمزگان، از بیمارستان میناب بازدید کردند. دریافت 13 MB کد مطلب 6897096 کپی شد مطالب مرتبط کمک۱۸۰ میلیارد ریالی دولت به بخش بهداشت و درمان شهرستان میناب میناب آماده اجرای طرح پزشک خانواده است فاضلاب شهری و دستفروشی معضلهای بزرگ بهداشتی در میناب است برچسبها کمیسیون بهداشت و درمان بازدید اختصاص اعتبارات بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) میناب
نظر شما