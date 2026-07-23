به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از پروژه ساماندهی سهراهی پتروشیمی ها در عسلویه با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام بویژه رهبر شهید انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایران اسلامی در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دارد.
استاندار بوشهر با تأکید بر لزوم تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی خاطر نشان کرد: با وجود محدودیتهای منابع مالی و اعتباری، پروژههای عمرانی در شهرستانهای دهگانه استان، فعال هستند و بویژه برای تکمیل پروژههای اولویتدار و مورد مطالبه مردم، اهتمام خاصی وجود دارد.
زارع افزود: این پروژه با تلاش سازمان منطقه ویژه انرژی پارس به بهرهبرداری رسیده و امیدوارم رضایتمندی مردم شهرستان را فراهم کند.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: استان بوشهر و شهرستانهای جنوبی از جمله عسلویه نقشی مهم، راهبردی و تاثیرگذار در توسعه و بالندگی استان و کشور دارند و توجه به مردم این منطقه و افزایش شاخصهای رفاه در این شهرستان مورد تاکید قرار دارد.
در سفر استاندار بوشهر به شهرستان عسلویه، علاوه بر افتتاح این پروژه، از چندین پروژه عمرانی، زیربنایی، آموزشی و درمانی، بازدید به عمل آمد.
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