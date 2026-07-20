پایان انتظار ۱۵ ساله برای تعریض خیابان پیروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به دستور شهردار تهران و حمایت معاونت هماهنگی و امور مناطق در خصوص تسریع پروژه‌های عمرانی و گام‌های عملیاتی منطقه برای پایان دادن به انتظار ۱۵ ساله، تشکیل جلسات مستمر کارگروه تخصصی پروژه ۴ کیلومتری تعریض خیابان پیروزی اظهار کرد: در راستای آزادسازی املاک معارض طرح مذکور، یک پلاک معارض تخریب و تعدادی دیگر نیز در فرآیند اجرا قرار دارد و مرحله دوم ابلاغ قانونی به مالکان املاک باقی مانده انجام شده است.

شهردار منطقه ۱۳ با بیان اینکه در سالهای اخیر ضلع جنوبی این خیابان کاملاً تعریض شده اما در ضلع شمالی تملک ۲۲ پلاک در این سالها باقی مانده که به دنبال این هستیم که با توافق با مالکین، تملک را آغاز کنیم، تصریح کرد: برای بخشی از املاک به دلیل مسائل حقوقی مرتبط با این پلاک‌ها از طریق توافق و مباحث شهرسازی امکان توافق وجود ندارد و ناچار به اعمال ماده ۹ خواهیم بود.