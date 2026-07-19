به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورا عصر یکشنبه در دویست‌ و سی‌ و چهارمین جلسه علنی با بررسی دستورکارهای مطرح‌شده، پنج مصوبه مهم را به تصویب رساندند.

نخستین مصوبه شورا به تمدید مشوق‌های مالی و تسهیلات پرداخت عوارض شهری اختصاص داشت.

بر اساس این مصوبه، شرایط مصوبات مربوط به محاسبه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری، ملاک قیمت روز هر مترمربع زمین و کاهش مبالغ اضافه‌شده به چک‌های معوق با همان شرایط خردادماه، تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

همچنین شهروندانی که از ابتدای تیرماه نسبت به پرداخت عوارض و سایر مطالبات شهرداری اقدام کرده‌اند، مشمول این مصوبه خواهند بود و در صورت پرداخت مازاد، مبلغ اضافه به‌عنوان بستانکاری آنان محاسبه می‌شود.

در دومین مصوبه، شورای شهر به شهرداری شیراز مجوز داد برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی نسبت به برپایی موکب حضرت احمد بن موسی (ع) در مرز شلمچه، اعزام نیرو، تجهیزات و ماشین‌آلات، اعزام حداکثر ۹۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران بین شلمچه و بصره، اسکان رایگان زائران در کمپ‌های باغ جنت و زیباشهر، اعزام نیرو به کربلای معلی و اختصاص تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال برای همکاری با موکب حضرت احمد بن موسی (ع) اقدام کند.

همچنین شهرداری مکلف شد محتوای فرهنگی و تمدنی مرتبط با محور مقاومت را به دو زبان فارسی و عربی تولید و منتشر کند.

اعضای شورا در سومین مصوبه نیز با انعقاد قرارداد عاملیت و ضمانت انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای فاز هفتم خط دو و فاز ششم توسعه غربی خط یک قطار شهری و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با بانک شهر موافقت کردند.

چهارمین مصوبه جلسه به اعطای اذن انتفاع یک قطعه زمین ۴۰۰ مترمربعی واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی اختصاص یافت که بر اساس آن، این زمین با حفظ مالکیت شهرداری برای احداث مجتمع فرهنگی و مذهبی در اختیار هیئت مذهبی رایةالعباس (ع) قرار می‌گیرد.

در ادامه، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز با پنجمین دستورکار جلسه نیز موافقت کردند که بر اساس آن، ده‌ها معبر، کوچه، میدان، پل، زیرگذر و تقاطع غیرهمسطح در نقاط مختلف شهر به نام شهدای والامقام، چهره‌های ایثارگر و شخصیت‌های شاخص نامگذاری یا اصلاح نام شد.

از مهم‌ترین این موارد می‌توان به اصلاح نام خیابان «دنا» به «شهدای ناو دنا»، نامگذاری پل و تقاطع غیرهمسطح بلوار سرداران شهید و بلوار رسول اعظم به نام سردار شهید مجید خادمی و نامگذاری معابر متعدد به نام شهدای جنگ تحمیلی اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اشاره کرد.

همچنین شهرداری موظف شد در برخی معابر نسبت به نصب المان و تمثال شهدای نامگذاری‌شده اقدام کند.