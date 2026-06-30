به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نرگس معدنی ‌پور رئیس کمیسیون نامگذاری و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران با تشریح جزئیات مصوبات شصتمین جلسه این کمیسیون با اشاره به اینکه در این جلسه ۱۱ معبر و یک بوستان تعیین تکلیف و نامگذاری شده ‌اند، به تشریح جزئیات این مصوبات پرداخت.

وی گفت: بر اساس مصوبات این کمیسیون، نخستین مورد مربوط به منطقه ۱ است؛ کوچه نارنجستان ششم که در محدوده پاسداران شمالی قرار دارد، به نام شهید رضا عباس ‌زاده نامگذاری شد. این شهید بزرگوار که در سال ۱۳۸۲ در ایزه متولد شده بود، در دوران دانشجویی خود طی حملات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در شهرک شهید چمران به شهادت رسید. مزار ایشان در گلزار شهدای زادگاهشان واقع شده و درخواست این نامگذاری نیز از سوی پدر شهید مطرح شده بود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: خیابان نیایش واقع در منطقه ۱ (جماران) نیز تغییر نام یافت و به نام شهید متین صفاییان نامگذاری شد. این شهید بزرگوار متولد سال ۱۳۸۷ در مشهد و از ورزشکاران بود که در جریان حملات رژیم صهیونیستی طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در میدان تجریش به شهادت رسید. مزار ایشان در گلزار شهدای مشهد واقع شده و این نامگذاری نیز بنا بر درخواست پدر شهید انجام گرفت.

معدنی پور بیان داشت: بوستان فاقد نامی در منطقه یک، واقع در میدان الف و نبش خیابان الف قرار دارد، به نام «جهاندیدگان» نامگذاری شد. پیشنهاد نامگذاری این بوستان از سوی مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران ارائه شده بود.

وی گفت: کوچه یازدهم واقع در منطقه ۵، بزرگراه شهید آبشناسان، خیابان شهید جوانمردی، به نام شهید افشین رحیم‌ پور نامگذاری می ‌شود. این شهید بزرگوار که در سال ۱۳۴۱ در تهران متولد شده بود، دانشجوی بسیجی بود که با حضور داوطلبانه در جبهه، در سال ۱۳۶۵ در مهران به شهادت رسید. مزار ایشان در بهشت زهرا واقع شده و درخواست این نامگذاری از سوی پدر شهید ارائه شده بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اذعان داشت: همچنین در محدوده شهر زیبا (منطقه ۵)، کوچه سرو ششم واقع در بلوار جوانمردان و بلوار سرو، با حفظ شماره قبلی، به نام شهید ضرغام علیزاده نامگذاری شد. این شهید بزرگوار که در سال ۱۳۵۵ در الشتر (از توابع استان لرستان) متولد شده بود، از پرسنل فراجا بود که در سال ۱۳۹۹ در درگیری با اشرار در مرکز کردستان به شهادت رسید. مزار ایشان در گلزار شهدای خرم‌ آباد قرار دارد و درخواست این نامگذاری توسط برادر شهید مطرح شده بود.

وی اذعان کرد: کوچه یاس دوم واقع در منطقه ۵ ؛ جنت ‌آباد شمالی، ایرانشهر شمالی، خیابان یاس، نبش کوچه یاس دوم به نام شهید علی‌ اکبر عزتی نامگذاری شد. این شهید بزرگوار متولد سال ۱۳۳۲ در سبزوار و فرمانده کمیته سبزوار بود که در سال ۱۳۶۶ حین انجام ماموریت در جاده دامغان-سمنان به شهادت رسید. مزار ایشان در گلزار شهدای خوشاب واقع شده و درخواست این نامگذاری از سوی همسر شهید مطرح شده بود.

معدنی پور گفت: در ادامه مصوبات منطقه ۵، خیابان بهار شرقی واقع در حد فاصله بلوار شهید اشرفی اصفهانی و بلوار سردار جنگل به نام «شهیدان آدمی» (شامل شهیدان محمد آدمی، حسین آدمی و عبدالرحمان آدمی) نامگذاری می‌ شود. این سه شهید بزرگوار همگی از متولدین ابرکوه بودند و به عنوان بسیجی در جبهه ‌ها حضور یافتند.شهید محمد آدمی در سال ۱۳۵۹ در سوسنگرد به شهادت رسید و مزار ایشان در گلزار شهدای زادگاهشان است؛ شهید حسین آدمی در سال ۱۳۶۱ در شوش به شهادت رسید و مزار ایشان نیز در گلزار شهدای زادگاهشان واقع شده است؛ و شهید عبدالرحمان آدمی نیز در سال ۱۳۶۲ در طلاییه به شهادت رسید که مزار ایشان نیز در زادگاهشان قرار دارد. درخواست این نام‌گذاری از سوی مادر شهیدان مطرح شده بود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: در منطقه ۶، کوچه ۲۳ واقع در خیابان شهید جهان ‌آرا به نام مرحوم دکتر خشایار کریمیان نامگذاری شد. ایشان از اساتید برجسته و عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد سابق مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران بودند که با ثبت ده‌ ها اختراع بین ‌المللی در حوزه مواد دارویی و پژوهشی، اقدامات ارزشمندی را در حوزه علمی برای کشور به ثبت رساندند. درخواست این نامگذاری از سوی اهالی محل ارائه شده بود.

معدنی پور گفت: در منطقه ۹، کوچه هشتم واقع در خیابان شهید میرقاسمی، به نام شهید اکبر امیرزاده نامگذاری می‌ شود. این شهید والا مقام متولد سال ۱۳۴۱ در اهرم بود که به عنوان پاسدار و بسیجی در جبهه حضور یافت و در سال ۱۳۶۱ در شوش به شهادت رسید. مزار ایشان در گلزار شهدای زادگاهشان واقع شده و درخواست این نامگذاری از سوی برادر شهید انجام شد. همچنین در همین منطقه، کوچه سجاد در خیابان استاد معین (بالاتر از دامپزشکی) به نام شهید مسعود جاویدزاده نامگذاری شد. ایشان متولد سال ۱۳۴۲ در تهران و کارمند دانشگاه بودند که به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافته و در سال ۱۳۶۷ در شلمچه به شهادت رسیدند. مزار ایشان در بهشت زهرا قرار دارد و درخواست این نام‌گذاری نیز توسط برادر شهید مطرح شده بود.

وی اذعان داشت: در نهایت، مصوبات منطقه ۱۲ شامل دو مورد است؛ کوچه حسینی واقع در بلوار مرحوم علم‌الهدی کوچه شهید مجید پور به نام شهید علیرضا قنبری نامگذاری شد. این شهید متولد سال ۱۳۸۲ در تهران متولد شد و از پاسداران سازمان بسیج بود که در حمله رژیم صهیونیستی طی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به سازمان بسیج به شهادت رسید و مزار ایشان در بهشت زهرا واقع شده است؛ درخواست این نام‌گذاری نیز از سوی پدر شهید ارائه شد.

همچنین، کوچه چهارم در خیابان لرزاده به نام شهید علی‌اصغر مظاهری نام‌گذاری می‌شود.

این شهید متولد سال ۱۳۴۶ در تهران بود که به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و در سال ۱۳۶۲ در پنجوین به شهادت رسید. ایشان تاکنون جاویدالاشر بوده و اثری از پیکر ایشان به دست نیامده است و درخواست این نام‌گذاری نیز از سوی مادر شهید مطرح شده بود.