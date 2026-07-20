به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر دوشنبه در نشست شورای پدافند غیرعامل خراسان جنوبی اظهار کرد: پدافند غیرعامل باید به عنوان یک رویکرد مدیریتی در همه دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ تداوم خدمات به مردم تقویت شود.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور، خواستار شناسایی ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی برای استفاده به‌موقع از این توانمندی‌ها شد و افزود: آمادگی همه مجموعه‌ها برای مواجهه با شرایط احتمالی ضروری است.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت کاهش تمرکز در استقرار امکانات و تجهیزات، بیان کرد: پراکندگی مناسب زیرساخت‌ها و منابع می‌تواند از میزان آسیب‌ها در شرایط بحرانی بکاهد و استمرار خدمات‌رسانی را تضمین کند.

هاشمی با اشاره به اهمیت حفاظت از سرمایه‌های دستگاه‌ها، گفت: هر مجموعه اجرایی باید نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و برای صیانت از زیرساخت‌ها، سامانه‌ها، اطلاعات و نیروی انسانی برنامه داشته باشد.

وی همچنین بر استفاده هدفمند از اعتبارات پدافند غیرعامل تأکید کرد و افزود: دستگاه‌ها باید برنامه هزینه‌کرد دو درصد اعتبارات خود در این حوزه را تدوین کرده و این منابع را در مسیر افزایش ایمنی و تاب‌آوری به کار گیرند.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به موضوع تأمین نان در شرایط اضطراری، خواستار تسریع در اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌های استان شد و گفت: این موضوع باید با برنامه‌ریزی دقیق و سرعت بیشتری دنبال شود.

هاشمی بیان کرد: شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، برگزاری رزمایش‌های هدفمند و هماهنگی میان دستگاه‌ها، از الزامات ارتقای آمادگی استان و حفظ آرامش مردم در شرایط مختلف است.