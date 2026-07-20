به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، بسیاری از دلایل عمل کوری غیرقابل بازگشت درجهان از جمله گلوکم و ماکولار دژنراسیون مرتبط با سن یک چالش مهم دارد که انباشت مایعات، مواد زائد و بقایای التهابی در پشت چشم است.

با این وجود محققان به مدت چند دهه درک درستی از چگونگی تمیز کردن این مواد زائد از چشم نداشتند. اکنون تحقیق جدید دانشگاه بریتیش کلمبیا و تورنتو حاکی از شناسایی چیزی است که به نظر می رسد قطعه گمشده این پازل باشد.

پژوهشگران یک سیستم دفع مواد زائد در پشت چشم کشف کرده اند که قبلا شناسایی نشده است. مسیر گردشی پنهان که «مسیر خروجی لنفاوی خلفی چشم» یا «مسیر POLO» نامیده می‌شود، راهی برای خروج مایعات و زائدات از چشم و ورود به سیستم لنفاوی بدن فراهم می کند.

دکتر «نیرو گوپتا» پروفسور ور رئیس بخش افتالمولوژی و علم بصری دانشگاه بریتیش کلمبیا در این باره می گوید: شبکیه یکی از فعال ترین بخش های متابولیکی بدن انسان است و به طور مداوم محصولات فرعی تولید می کند که باید پاکسازی شوند. این کشف توضیح می دهد چشم انسان چگونه زائدات را حذف می کند و نوید بخش متحول سازی شیوه تفکر انسان درباره درمان بیماری های مختلف چشمی است.

بیماری هایی مانند گلوکم، ماکولار دژنراسیون و اختلالات شبکیه ای همگی با تجمیع مایعات، انباشت زائدات متابولیکی و فشار بافت و التهاب مرتبط هستند. کشف مسیر POLO نشان می دهد یک سامانه طبیعی مسئولیت پاکسازی این مواد وجود دارد و فرصت‌های تازه‌ای را برای بهره‌گیری از این سامانه در درمان بیماری‌ها فراهم می‌کند.