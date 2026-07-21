کشف پروتئین طبیعی در بدن که با آلزایمر مقابله می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، پژوهشگران مؤسسه تحقیقات پزشکی زیستی «استنفورد برنهام پربیس» در ایالت کالیفرنیا دریافته‌اند افزایش سطح پروتئینی به نام SORLA می‌تواند به‌طور قابل توجهی از تشکیل کلاف‌های سمی پروتئین «تاو» که از عوامل اصلی تخریب سلول‌های عصبی در بیماری آلزایمر هستند، جلوگیری کند.

SORLA پروتئینی طبیعی و حیاتی در سیستم عصبی مرکزی است که توسط بدن تولید می‌شود و امکان دریافت آن از طریق منابع خارجی وجود ندارد.

در مغز افراد مبتلا به آلزایمر، پروتئین «تاو» به‌جای ایفای نقش طبیعی خود در تثبیت ساختار سلول‌های عصبی، به شکل توده‌های غیرطبیعی موسوم به «کلاف‌های تاو» در می‌آید. این تجمع‌های سمی ارتباط میان نورون‌ها را مختل کرده، موجب مرگ سلول‌های عصبی می‌شوند و روند زوال شناختی را تسریع می‌کنند.

پیش از این مشخص شده بود که SORLA از تجمع پروتئین «آمیلوئید بتا» ــ یکی دیگر از شاخص‌های اصلی آلزایمر ــ جلوگیری می‌کند، اما نقش آن در مهار کلاف‌های تاو تاکنون ناشناخته بود.

در این پژوهش که نتایج آن در نشریه Science Advances منتشر شده، محققان موش‌ها را به‌گونه‌ای مهندسی ژنتیک کردند که علاوه بر تولید پروتئین تاو، مقادیر بیشتری از SORLA انسانی نیز تولید کنند. نتایج نشان داد افزایش سطح این پروتئین، مغز را در برابر فرایندهای زیستی مؤثر در تخریب اعصاب محافظت می‌کند.

به گفته پژوهشگران، افزایش SORLA همچنین موجب کاهش «هایپرفسفریلاسیون» شد؛ فرایندی شیمیایی که زمینه تجمع غیرطبیعی پروتئین تاو را فراهم می‌کند. این پروتئین همچنین از گسترش تاوی غیرطبیعی در شبکه‌های عصبی جلوگیری کرد.

موش‌هایی که سطح بالاتری از SORLA داشتند، در مقایسه با گروه کنترل، دچار انقباض مغزی کمتر، تجمع کمتر پروتئین تاو و حفظ بهتر سیناپس‌ها ــ نقاط اتصال حیاتی میان سلول‌های عصبی ــ شدند.

در مقابل، موش‌هایی که فاقد ژن تولیدکننده SORLA بودند، تخریب عصبی شدیدتر و آسیب سلولی بیشتری را تجربه کردند؛ یافته‌ای که می‌تواند این پروتئین را به یکی از اهداف بالقوه برای توسعه درمان‌های آینده آلزایمر تبدیل کند.