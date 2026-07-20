به گزارش خبرنگار مهر، حسین بریمانی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان چالوس اظهار کرد: چالوس به دلیل برخورداری از موقعیت ساحلی و حضور گسترده گردشگران، ظرفیت مناسبی برای توسعه ورزش‌های ساحلی و آبی دارد و باید از این فرصت به‌صورت هدفمند بهره‌برداری شود.

وی با بیان اینکه ورزش در دنیای امروز کارکردی فراتر از سلامت جسم و روان دارد، افزود: ورزش به ابزاری مؤثر در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی دیپلماسی ورزشی تبدیل شده و توجه به آن می‌تواند آثار مثبتی در بخش‌های مختلف جامعه بر جای بگذارد.

بریمانی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در توسعه ورزش شهرستان گفت: تحقق اهداف این حوزه بدون مشارکت و تعامل نهادهای مختلف امکان‌پذیر نیست و انتظار داریم همه مجموعه‌ها در کنار اداره ورزش و جوانان برای ارتقای زیرساخت‌ها و گسترش فعالیت‌های ورزشی همراه باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران توسعه ورزش بانوان، ورزش روستایی و ورزش همگانی را از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل برشمرد و تصریح کرد: تقویت این بخش‌ها، پایه و اساس رشد ورزش قهرمانی است و حمایت مسئولان شهرستان در مسیر تحقق این اهداف ضروری است.

وی با اشاره به جایگاه مازندران در ورزش کشور خاطرنشان کرد: این استان همواره از قطب‌های اصلی ورزش ایران بوده و شهرستان چالوس نیز با پیشینه درخشان خود سهم قابل توجهی در افتخارات ورزشی استان و کشور داشته است.

بریمانی همچنین با اشاره به حضور ورزشکاران چالوسی در رقابت‌های آسیایی ناگویا اظهار امیدواری کرد با حمایت مسئولان و برنامه‌ریزی مناسب، نمایندگان این شهرستان بتوانند نتایج ارزشمندی در این مسابقات کسب کنند.

وی در ادامه با تأکید بر برگزاری منظم شورای تربیت بدنی و ورزش و ستاد ساماندهی امور جوانان در شهرستان‌ها گفت: استمرار این نشست‌ها می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی و رفع مسائل و چالش‌های حوزه ورزش و جوانان داشته باشد.

در این نشست، یحیی یوسف‌پور فرماندار چالوس نیز تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی، از جمله ورزشگاه پنج هزار نفری این شهرستان را از مهم‌ترین مطالبات حوزه ورزش عنوان کرد و خواستار حمایت اداره‌کل ورزش و جوانان برای تسریع در اجرای این طرح‌ها شد.